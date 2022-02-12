美屢洩俄軍情資 資訊戰兩面刃…恐重蹈伊戰覆轍

白宮國安顧問蘇利文11日向白宮記者團表示，種種跡象顯示俄軍已升高動作，「確信即將」展開軍事行動。(歐新社)

拜登 政府官員近幾周不斷披露俄國 派駐烏克蘭 邊界特戰部隊行動的情報訊息，似乎想藉此阻卻俄國總統普亭揮軍入侵烏國，但鑑諸前總統布希2003年發動伊拉克戰爭前，美方也釋出大量情資，替伊拉克戰爭找名正言順理由，後來證實美國消息來源是基於謊言及詮釋錯誤，這次美方對俄、烏危機不斷放話有重蹈覆轍之虞。

紐約時報12日報導，率先動用資訊戰的人是普亭，美方被他耍得團團轉幾十年，現在似乎學了樣，以其人之道還治其身；拜登官員不斷解密情資，說俄國打算製造假影片，捏造烏克蘭發生大屠殺，藉此口實揮軍入侵；此外還勾勒莫斯當局作戰計畫細節；警告說俄軍入烏可能導致成千上萬人死亡，還影射說俄國官員對普亭心生懷疑。

白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)11日向白宮記者團表示，種種跡象顯示俄軍已升高動作，「確信即將」展開軍事行動；其他官員指蘇利文的宣稱是因新情資暗示，俄軍最快在16日就會入侵烏克蘭。

現任及前任官員表示，總計起來，拜登政府官員一連串公布機密情資很不尋常，幾乎是一蒐集到情資、經過評估，馬上公布，堪稱古巴飛彈危機以來，美方最積極公布情資的一次。

因為拜登頻頻表明，不擬派遣美軍去防衛烏克蘭，不斷釋出情報，可稱為豪賭，效果上白宮是在警告全球面臨緊急威脅，沒說明戰爭理由，而是想阻止戰爭發生。

但這樣公布情資，因歷史而變得棘手起來；2003年美國揮軍伊拉克以前，布希政府釋出情資，讓官員們放話說，先發制人理直氣壯；情資很多，包括截獲前伊方官員談話；照片顯示伊拉克有活動式生物武器實驗室；巴格達當局已造出無人戰機機隊，可對美國進行生化攻擊等，但後來證實這些資料全部不實。

當前資訊戰在新時代上演，科技容許陰謀論散播之廣之快，史上前所未有，同一時間，人民對政府的信任進一步耗蝕，如此意味拜登政府花費力氣，想搶先俄國發動資訊戰，但遭遇極大懷疑。

智庫大西洋理事會(Atlantic Council)資深研究員麥克菲特(Sean McFate)指出，資訊戰的新規矩有利於獨裁政體，他們可以打得骯髒卑鄙，問題在美國身為民主政體能否如法炮製？就算那麼做，會不會失去民主靈魂，令人生憂。