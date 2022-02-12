俄控美軍潛艦入侵領海 美方否認

俄羅斯國防部12日表示，在北太平洋千島群島附近領海發現一艘美國海軍維吉尼亞級潛艦。圖為美國海軍維吉尼亞級潛艦「北達科塔號」2013年的照片。（路透資料照片）

與烏克蘭緊張局勢升溫之際，俄羅斯 今天表示，俄國 反潛驅逐艦在千島群島附近驅趕一艘美國潛艦，迫這艘美國潛艦離開俄國領海。美方則否認他們在俄羅斯領海執行軍事行動。

法新社和路透報導，俄羅斯國防部 表示，俄羅斯海軍驅逐艦「沙波什尼科夫元帥號」（Marshal Shaposhnikov）依計畫進行軍演期間，在北太平洋千島群島（Kuril Islands）附近領海發現一艘美國海軍維吉尼亞級（Virginia class）潛艦。

俄國防部表示，美國潛艦無視俄方要它浮出水面的要求，沙波什尼科夫元帥號的人員進而「採取適當手段」，讓美方潛艦全速離開。俄方說明僅止於此，並未提供其他細節。

莫斯科當局指控華府觸犯國際法，且此一事件已引發國安威脅。俄國防部表示，他們已針對此事召見美國駐莫斯科的武官。

然而，美軍發布聲明說：「俄羅斯聲稱我方在其領海行動一事，並非事實。」

美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）發言人芮恩茲（Kyle Raines）婉拒對美國潛艦的確切位置發表評論，但他補充道：「美國確實會在國際水域從事安全飛行、航行與行動。」

千島群島位在日本北海道以北，二次世界大戰末期被蘇聯軍隊占領後，便一直被俄羅斯所控制。

這起事件發生之際，俄羅斯因部署超過10萬兵力三面包圍烏克蘭，而與西方各國處於緊張狀態。

華府已經警告，俄羅斯「隨時」會全面入侵烏克蘭。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天譴責美方這類說法是「挑釁」。