我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新貴花數萬元包機 富豪花百萬元包廂 只為超級「爽」

俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭 美媒：拜登稱16日

俄控美軍潛艦入侵領海 美方否認

中央社／莫斯科12日綜合外電報導
俄羅斯國防部12日表示，在北太平洋千島群島附近領海發現一艘美國海軍維吉尼亞級潛艦。圖為美國海軍維吉尼亞級潛艦「北達科塔號」2013年的照片。（路透資料照片）
俄羅斯國防部12日表示，在北太平洋千島群島附近領海發現一艘美國海軍維吉尼亞級潛艦。圖為美國海軍維吉尼亞級潛艦「北達科塔號」2013年的照片。（路透資料照片）

與烏克蘭緊張局勢升溫之際，俄羅斯今天表示，俄國反潛驅逐艦在千島群島附近驅趕一艘美國潛艦，迫這艘美國潛艦離開俄國領海。美方則否認他們在俄羅斯領海執行軍事行動。

法新社和路透報導，俄羅斯國防部表示，俄羅斯海軍驅逐艦「沙波什尼科夫元帥號」（Marshal Shaposhnikov）依計畫進行軍演期間，在北太平洋千島群島（Kuril Islands）附近領海發現一艘美國海軍維吉尼亞級（Virginia class）潛艦。

俄國防部表示，美國潛艦無視俄方要它浮出水面的要求，沙波什尼科夫元帥號的人員進而「採取適當手段」，讓美方潛艦全速離開。俄方說明僅止於此，並未提供其他細節。

莫斯科當局指控華府觸犯國際法，且此一事件已引發國安威脅。俄國防部表示，他們已針對此事召見美國駐莫斯科的武官。

然而，美軍發布聲明說：「俄羅斯聲稱我方在其領海行動一事，並非事實。」

美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）發言人芮恩茲（Kyle Raines）婉拒對美國潛艦的確切位置發表評論，但他補充道：「美國確實會在國際水域從事安全飛行、航行與行動。」

千島群島位在日本北海道以北，二次世界大戰末期被蘇聯軍隊占領後，便一直被俄羅斯所控制。

這起事件發生之際，俄羅斯因部署超過10萬兵力三面包圍烏克蘭，而與西方各國處於緊張狀態。

華府已經警告，俄羅斯「隨時」會全面入侵烏克蘭。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天譴責美方這類說法是「挑釁」。

俄羅斯 俄國 國防部

上一則

俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭 美媒：拜登稱16日

延伸閱讀

俄烏挺誰？戰略利益棘手 土耳其總統厄多安艱難決定

俄烏挺誰？戰略利益棘手 土耳其總統厄多安艱難決定
俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭 美媒：拜登稱16日

俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭 美媒：拜登稱16日
美俄領袖通話無突破 克宮譴責美歇斯底里達頂點

美俄領袖通話無突破 克宮譴責美歇斯底里達頂點
拜登普亭就烏克蘭情勢通話1小時 未帶來重大改變

拜登普亭就烏克蘭情勢通話1小時 未帶來重大改變

熱門新聞

美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

2022-02-08 02:29
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

2022-02-09 09:06
中國選手谷愛凌8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台賽中，奪得金牌。(美聯社)

谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

2022-02-09 02:28
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）

什麼是blaccent？林家珍為何讓非裔「不開心」

2022-02-07 02:16
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。(美聯社)

放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬

2022-02-07 02:28
美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他4日在團體短曲中的優異表現。（路透）

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

2022-02-10 02:28

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1
谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜
西雅圖華婦街頭遭球棒攻擊 頭顱破裂、右耳流血

西雅圖華婦街頭遭球棒攻擊 頭顱破裂、右耳流血
冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金

冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金
超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元

超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元