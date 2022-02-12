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Q&A：俄烏危機為何難以解除？

編譯陳律安、易起宇／綜合外電
烏克蘭裝甲車在俄烏邊境進行演習。美聯社
烏克蘭裝甲車在俄烏邊境進行演習。美聯社

俄烏緊張局勢似乎在一夜之間惡化，也讓投資人慌了手腳，國際金融市場劇烈震盪。美國國務卿布林肯11日警告，俄軍「隨時」可能入侵烏克蘭；德國媒體「明鏡」更揭露，美國秘勤局、中情局和國防部已經接獲「細節無比詳盡」的情資，指俄國將於16日入侵烏克蘭。相關細節包括俄軍可能入侵的路徑，以及個別作戰單位分配的任務。 

1. 俄烏緊張怎麼開始的？ 

2014年冬天，烏克蘭爆發「尊嚴革命」，把親俄的總統亞努科維奇趕下台，盼揮別身為前蘇聯國家的過去。此後俄國便開始對烏國展現明顯敵意，同年出兵兼併烏克蘭的克里米亞半島，並入侵烏國東部的頓巴斯地區。普亭的理由是，他必須捍衛說俄語的人士，無論他們身在何方。

2. 危機一直懸而未決？

俄烏2015年簽署停火協議，結束了歷時約八年、奪走逾1.4萬條人命的戰事，但俄國從未全面遵守停火協議，且長期解決方案始終沒有著落。去年3-4月時，俄國在克里米亞增兵，並將這些軍力布署在烏克蘭邊界，當時烏克蘭軍隊和莫斯科支持的部隊還爆發衝突。後來拜登致電俄國總統普亭，提出召開美俄峰會，雙方也在6月會晤，緊張局勢隨之降溫。五個月後，情勢急轉直下，普亭再度增兵烏克蘭邊境，說美國和盟國並未重視俄國紅線，且俄國需要長期的安全保證。他指控北約向烏克蘭提供致命武器，並對他施加壓力。

3. 長期以來的癥結點為何？

在戰略上，克里姆林宮一直將烏克蘭視為俄羅斯的後院。烏克蘭不是北約（NATO）成員國，但是「夥伴國」，這意味著未來某個時間可能獲允許加入這個聯盟，希望藉此獲得西方國家的支持，遏止俄羅斯頻頻入侵邊境的行為，但俄羅斯擔憂北約持續東擴，於是多次向北約喊話，要他們放棄與烏克蘭交流，否則就會採取相對應的軍事行動。

4. 可怕的地方在哪？

如果俄羅斯果真入侵烏克蘭，那歐洲可能爆發二戰以來最大的安全危機。2008年時，俄國與另一個投靠西方的前蘇聯國家喬治亞曾打過五天戰爭，開戰前也是走一樣的模式，結果是讓俄國「實質」接收了喬治亞鬧獨立的地區。

5. 國際市場反應如何？

美股四大指數周五（11日）全數收黑，道瓊連續第二天收跌逾500點，標普500和那斯達克綜合指數也分別重挫1.9%和2.8%，兩天各跌3.7%和4.8%，創下2020年以來最大連二日跌幅；公債、黃金等避險資產應聲大漲，油價則因供應可能受限也勁揚，布蘭特盤中一度突破95美元大關。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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