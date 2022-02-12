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拜登普亭就烏克蘭情勢通話1小時 未帶來重大改變

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拜登普亭就烏克蘭情勢通話1小時 未帶來重大改變

中央社華盛頓12日綜合外電報導
拜登和普亭12日針對俄國在烏克蘭邊界附近集結重兵情勢，通話歷時1小時又2分鐘。(美聯社)
拜登和普亭12日針對俄國在烏克蘭邊界附近集結重兵情勢，通話歷時1小時又2分鐘。(美聯社)

白宮表示，美國總統拜登俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天針對俄國在烏克蘭邊界附近集結重兵情勢，通話歷時1小時又2分鐘，但未對烏克蘭對峙情勢帶來任何重大改變。

法新社報導，拜登今天在電話會談中警告普亭，倘若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國將會做出果斷回應，並讓俄羅斯迅速付出嚴重代價。根據白宮宣讀的聲明，拜登強調「雖然美國仍準備好訴諸外交，與我們的盟邦及夥伴全力協同一致，但我們同樣也準備好應付其他局面」。

白宮官員表示，總統拜登與俄羅斯總統普亭於格林威治標準時間16時4分（美東時間12日上午11時4分）展開安全通話，兩者間通話於格林威治時間17時6分結束，歷時1小時又2分鐘。

不願具名的美國高層官員告訴記者，這項既專業且實質性通話歷時略超過1小時，但對已持續好幾周的當前不穩定局勢未帶來任何重大改變。

路透社報導，白宮今天表示，美國總統拜登警告俄羅斯總統普亭，如果俄羅斯「進一步」入侵烏克蘭，美國及其盟邦將會「果斷回應」。

白宮官員表示，兩國領袖今天針對俄國在烏克蘭周邊集結重兵情勢進行安全通話。

白宮說：「拜登總統重申，俄羅斯進一步入侵烏克蘭勢必會造成廣泛人類苦難，並貶低俄羅斯的地位。」

美國官員表示，這次通話未帶來任何重大改變，目前不清楚俄羅斯到底會訴諸外交途徑抑或採取軍事行動。

白宮又說，雖然美國已準備好訴諸外交，但華盛頓仍「同樣準備好應付其他局面」。

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