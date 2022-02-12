我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「Omicron不再是重大威脅」 挪威解封免戴口罩

美再提旅遊警告 駐基輔使館領事業務暫停

普亭告訴馬克宏 入侵烏克蘭指控是挑釁揣測

中央社莫斯科/巴黎12日綜合外電報導
普亭和馬克宏12日進行了電話會談。圖為普亭和馬克宏7日見面會談。(美聯社)
普亭和馬克宏12日進行了電話會談。圖為普亭和馬克宏7日見面會談。(美聯社)

俄羅斯總統普亭今天告訴法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），有關莫斯科當局計畫攻擊烏克蘭的指控是「挑釁揣測」，且可能導致在前蘇聯國家烏克蘭發生衝突。

法新社報導，在兩國領袖電話會談結束後，克里姆林宮發表聲明說，普亭（Vladimir Putin）和馬克宏討論莫斯科所謂的指控俄羅斯打算入侵烏克蘭的「挑釁揣測」。

克里姆林宮在聲明中指控基輔（Kyiv）的盟友運送「現代武器」至烏克蘭，且不願迫使基輔當局履行西方斡旋達成的協議，制止不斷惡化的烏克蘭東部衝突。

聲明又說，普亭強調指出，針對俄羅斯要求提供安全保證，美國和北大西洋公約組織（NATO）未做出任何回應。普亭先前曾於2月7日與馬克宏在克里姆林宮舉行面對面會談。

克里姆林宮表示，電話會談中也強調，主要西方國家不願敦促基輔當局落實履行明斯克協議（Minsk agreements）。

法國總統府表示，馬克宏和普亭通話約1小時40分鐘。

路透社報導，法國總統府一名官員表示，俄羅斯總統普亭今天與法國總統馬克宏通話期間，未顯示他準備入侵烏克蘭。

在兩國領袖電話交談將近90分鐘後，那位官員告訴記者，「俄國總統普亭未曾提及他準備發動攻擊」，「儘管如此，我們仍然對俄羅斯（軍事）態勢保持高度警惕和警戒，避免發生最糟情況」。

那位官員又說，法國如今將建議法國國民，避免前往烏克蘭旅行。

普亭 烏克蘭 馬克宏

上一則

美聯社分析：冬奧為何會辦在北京？

延伸閱讀

化解烏克蘭危機 重提「芬蘭模式」 歐美震動

化解烏克蘭危機 重提「芬蘭模式」 歐美震動
法俄會談6公尺長桌之謎 馬克宏憂「DNA被盜」

法俄會談6公尺長桌之謎 馬克宏憂「DNA被盜」
巴西總統訪俄羅斯 被要求進行5次新冠檢測

巴西總統訪俄羅斯 被要求進行5次新冠檢測
美國官員：拜登與普亭12日將就烏克蘭危機通話

美國官員：拜登與普亭12日將就烏克蘭危機通話

熱門新聞

美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

2022-02-08 02:29
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

2022-02-09 09:06
中國選手谷愛凌8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台賽中，奪得金牌。(美聯社)

谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

2022-02-09 02:28
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）

什麼是blaccent？林家珍為何讓非裔「不開心」

2022-02-07 02:16
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。(美聯社)

放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬

2022-02-07 02:28
美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他4日在團體短曲中的優異表現。（路透）

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

2022-02-10 02:28

超人氣

更多 >
世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照
谷愛凌關注激增 好友揭秘完美女孩

谷愛凌關注激增 好友揭秘完美女孩
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1
用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧
美要求公民48小時內離開烏克蘭 加派3000美軍進駐波蘭

美要求公民48小時內離開烏克蘭 加派3000美軍進駐波蘭