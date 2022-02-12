美再提旅遊警告 駐基輔使館領事業務暫停

12日，美國駐基輔大使館門前，一位民眾遛狗經過。(美聯社)

國務院 今天再度呼籲美民眾勿前往烏克蘭 ，當地民眾也應立即撤離。美國駐基輔大使館大多數僱員將離開當地，領事服務也將暫停。國務卿布林肯也再度通電俄國外長拉夫羅夫，盼能化解危機。

美國官方連日發出多次警告，指稱俄羅斯 隨時可能入侵烏克蘭，甚至可能在北京冬奧舉辦期間發生。

因應烏克蘭緊張局勢以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情威脅，國務院繼10日後，再度發出旅遊警示，烏克蘭目前維持第4級勿前往旅行警戒。

國務院也下令多數美國僱員離開位於基輔的大使館，也呼籲美國公民不應前往烏克蘭，在烏克蘭的民眾也應立即離開當地。

美國國務院也宣布，從13日起，基輔大使館的領事服務將暫停，利維夫（Lviv）維持小型領事服務以處理緊急狀況，但無法提供護照、簽證或常規領事服務。若美國公民有相關需求，可以向鄰近國家的美國大使館尋求服務。

美國國務院也重申，俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍事力量，表明俄羅斯有可能對烏克蘭採取重大軍事行動，局勢不可預測，並可能在未引起注意的情況下惡化。

隨著烏克蘭緊張局勢持續上升，美國總統拜登（Joe Biden）今天稍晚與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話，期望能透過外交手段化解危機。這也是兩人繼去年12月2度通話後，3個月來第3度通話。

正在太平洋地區訪問的國務卿布林肯（Antony Blinken）今天也與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話，表達對俄羅斯可能在未來幾天內對烏克蘭發動進一步軍事行動的關切。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，布林肯明確指出解決危機的外交途徑仍然可能，但需要莫斯科緩解局勢並進行善意討論。布林肯也重申，若莫斯科走上侵略道路並進一步入侵烏克蘭，將導致跨大西洋區域做出堅定、大規模與共同的回應。