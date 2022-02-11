美加邊境卡車堵橋 杜魯多允拜登：迅速終結亂象

加拿大總理杜魯多(左)11日在與拜登總統(右)通話後後表示，「為了人民安全及經濟，邊境這些堵路塞橋行為不能持續下去」。（路透）

加拿大 高等法院首席法官莫拉維茨(Geoffrey Morawetz)11日下令，堵塞加、美邊境大使橋(Ambassador Bridge)的示威者必須在晚間撤走；安大略省長福特(Doug Ford)也宣布全省進入緊急狀態 ，明確表示堵塞重大基礎設施是違法行動，犯法者將面臨坐牢一年、罰款10萬加元(約7萬8500美元)，後果十分嚴重。

加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau)盛讚安大略省的決定為「負責任且有必要」，也表示已與美國總統拜登談論美國甚至全球有人金援堵塞大使橋示威者一事；兩國元首都同意，「為了人民安全及經濟，這些堵路塞橋行為不能再持續下去。」承諾會迅速終結這場危機。

美聯社報導，莫拉維茨法官判決之前，大使橋上抗議者已讓出一個車道，讓美國車輛得以進入加拿大；法官判決後，加拿大溫莎市(Windsor)警方立即警告，任何堵塞道路的人都可能被逮捕，車輛被抄沒。

法官判決及省長頒布緊急狀態的消息傳來，示威者決定反抗；大使橋上身分不詳男子抄起喊話筒詢問群眾，是想走還是留下來，群眾報以歡呼並決定「昂然屹立」，還唱起加拿大國歌。

群眾人數後來增加，也更密集，揮舞旗幟，不時高呼「自由」；更多警方巡邏車進駐到大使橋附近，警方分發傳單，警告說省方緊急狀態即將在午夜生效。

法官判決同一日，加拿大聯邦、安大略省及地方官員分不同陣線同步合作，想打破與「自由車隊」(Freedom Convoy)的對峙；美國右派如福斯新聞網(Fox News)的部分節目主持人、前總統川普及聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)都替自由車隊加油打氣。

杜魯多向示威者喊話，表示聽到他們的心聲，但要求他們即刻回家，不法活動必須且一定要落幕，不排除動用一切手段終結堵塞橋梁道路。

部分美國公民參與堵路塞橋，從美國境內狂打911報案電話，讓安大略省吃不消；外國資金流入，金援這起不法活動，例如在某些募款平台，多達半數的金援來自美國。

杜魯多說，他了解示威者對新冠疫情十分苦惱，但「這樣堵路塞橋，傷害尋常人家每日生活，汽車廠組裝線勞工、農民、卡車司機及加拿大藍領階級。」

加拿大各級政府對強力驅走示威者十分猶豫，除反映地方警力吃緊，還因加國向來崇尚言論自由，也擔心發生暴力事件；溫莎市長迪爾肯斯(Drew Dilkens)稍早警告，有些卡車司機「寧死不屈」；但大使橋等橋梁道路遭堵塞，致經濟受損，要求重啟的政治壓力也隨而升高。