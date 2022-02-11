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俄艦駛往黑海 規模冷戰以來最大 美增兵3000赴波蘭

編譯潘勛／綜合11日電
俄羅斯在與烏克蘭邊境屯兵10萬，引西方國家擔憂。圖為俄羅斯軍在邊境演習。（美聯社）
俄羅斯在與烏克蘭邊境屯兵10萬，引西方國家擔憂。圖為俄羅斯軍在邊境演習。（美聯社）

俄國海軍過去幾周由全球調派艦艇，聚集兵力在黑海及地中海，規模已達冷戰以來之最；四名美方官員表示，近幾日內美將再派3000名軍人前往波蘭，協助北約(NATO)盟友；美國空軍也表示，16架美軍戰機已部署到波蘭及羅馬尼亞境內，協助波羅的海區厚實空中警戒。

Politico網站報導，俄國巡洋艦、潛艦等戰艦已調防到黑海及地中海；歐洲處於高度戒備，以防屯兵在俄國、烏克蘭邊境的10萬俄軍蠢動。

為因應俄海軍調防，北約盟國三艘航母戰鬥群及部署在東歐的新型戰機，正嚴密監視該區域情勢；一艘英國航母業已升高戒備等級，可以快速部署到當地。

退役海軍上將、前美國及北約海軍歐洲戰區統帥佛郭(James Foggo)指出，這次俄國海軍悄然調防，近代歷史僅見。

四名美方官員向路透表示，增派到波蘭的美軍部隊，是由駐北卡羅來納州布拉格堡(Fort Bragg)第82空降師抽調，並非由駐歐美軍內部移防，預計下周抵達波蘭境內；官員透露，這次增兵調防波蘭，是由拜登總統指揮、國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)簽字而行動。

8500名美軍已處於戒備狀態，有必要則部署到歐洲；官方稍早表示，增派的3000美軍可能駐防到波蘭及羅馬尼亞。

俄國否認打算入侵烏克蘭，但己方一連串要求若未獲因應，包括北約答應永不讓烏克蘭加盟及撤走駐東歐部隊，那麼俄軍將採某種的「軍事技術」行動。

美國海軍最近雖未派遣艦艇前往黑海，但近幾周已加派四艘驅逐艦前往歐洲。

歐洲區美國空軍向「空軍雜誌」(Air Force Magazine)透露，16架美軍戰機近幾日已部署到波蘭及羅馬尼亞；八架F-16戰機來自駐德國施龐達萊姆(Spangdahlem)空中基地的第52空軍戰鬥中隊，11日部署到羅馬尼亞費泰什蒂(Fetesti)空軍基地；八架F-15戰鬥機由駐英國皇家萊肯希斯空軍基地第42戰鬥中隊移防，10日降落在波蘭拉斯克(Lask)。

美空軍歐洲戰區司令兼北約空軍司令哈里根(Jeffrey Harrigian)指出，這16架戰機代表美國致力於協防北約，可以提升北約東緣的集體防衛戰力，加強空中警戒任務。

俄羅斯在與烏克蘭邊境屯兵10萬，引西方國家擔憂。圖為俄羅斯軍在邊境演習。（美聯社...
俄羅斯在與烏克蘭邊境屯兵10萬，引西方國家擔憂。圖為俄羅斯軍在邊境演習。（美聯社）

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