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美CDC研究：加強劑4個月後保護力大減 恐須打第4劑

編譯徐榆涵／綜合報導
美國CDC研究發現，打完新冠疫苗加強劑後4個月保護力又下降。（Getty Images）
美國CDC研究發現，打完新冠疫苗加強劑後4個月保護力又下降。（Getty Images）

美國疾病防治中心（CDC）11日公布新研究顯示，打完新冠疫苗加強劑後4個月保護力會大幅下降，民眾恐怕還要再打第四劑，尤其是死亡高風險族群。

根據美國CDC數據顯示，在Omicron變種之際，第三劑加強針的保護力在2個月後為91%，但4個月後會下降到78%；同時，第三劑疫苗對急診的有效性在2個月後有87%，到了4個月後會下降至66%，5個月後僅剩31%，但研究人員指出，由於目前接種第三劑滿5個月的人還不多，因此參考數據尚有限。

該研究是從2021年8月26日至2022年1月22日，針對從10個州收集到的病例數據進行分析而得出的結論，數據也同時顯示，當Delta是主流株時，疫苗似乎比對付Omicron更有效。

美國防疫專家佛奇（Anthony Fauci）9日表示，「可能需要再一劑加強劑，也就是施打mRNA疫苗的民眾要再打第四劑，因年齡和身體狀況需求而定」。

CDC之前的研究發現，自從Omicron成為主流病毒株以來，兩劑疫苗的保護力有所下降，但第三劑能明顯拉高抗體水平，以預防中度和重度疾病。

疫苗 CDC Omicron

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