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美印太戰略 深化台灣等區域盟友關係 與中競爭列急挑戰

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿布林肯11日在墨爾本表示，中國在國內及地區都表現得更加咄咄逼人，然而美中在印太地區發生衝突「並非不可避免」。（路透）
國務卿布林肯11日在墨爾本表示，中國在國內及地區都表現得更加咄咄逼人，然而美中在印太地區發生衝突「並非不可避免」。（路透）

白宮11日公布印太戰略，揭櫫自由開放印太願景，深化包括台灣在內的區域盟友關係，促進區域安全，強化整合嚇阻能力，並維持台海和平穩定；印太戰略將「與中國競爭」、「氣候變遷」和「新冠疫情」列為急迫挑戰。

印太戰略提到，中國大陸綜合多領域能力，企圖成為最具影響力的大國，其脅迫和侵略行徑遍及全球，主要影響區域在印太，如經濟威脅澳洲，逐步加大對台壓力，及霸凌東海及南海區域的鄰國等。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)11日在墨爾本表示，中國大陸在國內及地區都表現得更加咄咄逼人，然而美中在印太地區發生衝突「並非不可避免」。

根據印太戰略，美國的目標不在改變中國，會尋求管控與中國負責任的競爭，在氣候變遷與非核擴散領域，追求與盟友和中國大陸的合作。

印太戰略臚列5項目標，包含推動自由開放的印太地區、在區域內外建立聯繫、推動區域繁榮、強化印太安全，及建立區域抵抗氣候變遷、新冠肺炎等跨國威脅的能力。

拜登政府外交政策以尋求盟友合作，鞏固價值觀為核心；印太戰略提到，美國將在區域內打造集體力量，深化澳洲、日本、南韓、菲律賓和泰國等5個條約盟國的關係；強化主要區域夥伴的關係，如印度、印尼、馬來西亞、新加坡、台灣和越南等；強化東南亞國協(ASEAN)、美日印澳四方安全對話(Quad)，並推動印太和歐洲-大西洋地區的關係。

有關台海，印太戰略提到，美國將與區域內外夥伴攜手維持台海和平穩定，包含支持台灣自我防衛的能力，確保「在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題」，美國做法符合「一個中國政策」，也與美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證所做的長期承諾一致。

布林肯11日參與Quad和與澳洲外長潘恩(Marise Payne)會談時，均討論中國和俄羅斯對國際秩序構成的挑戰，並重申台海穩定重要性。

日本外務大臣林芳正會後表示，四國外長談到台灣議題的基本立場，日本認為台海和平穩定重要；美日印澳共享自由開放的印太地區願景，坦率討論區域問題，包含東海與南海局勢，他也表達了對以脅迫武力片面改變現狀的深刻擔憂。

澳洲 氣候變遷 日本

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