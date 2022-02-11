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美公布印太戰略 維護台海和平、威嚇軍事侵略

中央社華盛頓11日專電
白宮今天公布印太戰略報告。(取自白宮網站)
白宮今天公布印太戰略報告。(取自白宮網站)

白宮今天公布印太戰略報告。報告指出，美國將與區域內外夥伴維護台海和平穩定，包括支持台灣自衛，以確保台灣人民能有一個依循其意志與最大利益和平決定未來的環境，並威嚇台海軍事侵略。

白宮今天公布總統拜登任內第一份區域戰略報告。報告指出，美國日益關注印太地區的部分原因在於區域面臨越來越嚴峻的挑戰，尤其是來自中國的挑戰。中國正結合經濟、外交、軍事與技術實力，在印太地區尋求勢力範圍，並尋求成為全球最具影響力的大國。

報告指出，中國的脅迫與侵略遍及全球，但在印太地區最為嚴峻，從對澳洲的經濟脅迫、印度邊境的衝突，到對台灣日益增強施壓，及對東海與南海鄰邦的霸凌，美國在區域的盟友與夥伴大幅承受中國的損害性行為。與此同時，中國也破壞人權與國際法，包括航行自由以及其他為印太地區帶來穩定與繁榮的規則。

報告指出，未來10年的集體努力將決定中國是否能成功改變有利於印太地區和全球的規則與規範。不過報告也強調，美國的目的不在改變中國，而是塑造得以運作的戰略環境，在全球建立一個最大程度有利於美國、美國的盟友與夥伴，以及共同利益與價值觀的影響力平衡，並尋求負責任的管理與中國的競爭。

美國印太戰略報告設定5大目標，包括推進自由開放印太地區、在區域內外建立聯繫、推動區域繁榮、加強印太安全，以及建立區域抵抗包括氣候變遷、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等超越國界威脅的能力。

在談到強化印太安全時，報告指出，美國將和區域內外夥伴共同維護台海和平穩定，包括支持台灣的自我防衛能力，以確保一個台灣人能依循其意志與最大利益和平決定未來的環境。報告也重申美國基於台灣關係法、美中三公報與對台六項保證下的一個中國政策。

為實現印太戰略目標，拜登政府將在未來12到24個月內展開10項核心工作，包括在印太地區投注新資源、推動印太經濟架構、加強威嚇、加強賦權與統一的東南亞國家協會（ASEAN）、支持印度的持續崛起與區域領導力、強化四方安全對話（Quad）、擴大美日韓合作、協助太平洋島國建立韌性、支持良好的政府治理與問責制，以及支持開放、具韌性、安全和值得信賴的科技。

在實現加強威嚇目標方面，報告指出，美國將捍衛其利益，威嚇對美國與其盟友和夥伴，包括台灣海峽在內的軍事侵略，並透過發展新能力、作戰概念、軍事活動與國防工業倡議和更具韌性的力量態勢促進區域安全。行政部門也將與國會合作，為「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative）與「海事安全倡議」（Maritime Security Initiative）提供資金。

拜登 印度

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