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5個4周跳突破極限 陳巍華麗復仇 奪金歸功「火箭人」

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5個4周跳突破極限 陳巍華麗復仇 奪金歸功「火箭人」

記者胡玉立／綜合報導
華裔花式滑冰選手陳巍10日在英國搖滾傳奇艾爾頓強「火箭人」音樂伴奏下，近乎完美地完成長曲項目奪金，被讚為「火箭陳」(Rocket Chen) 。（歐新社）
華裔花式滑冰選手陳巍10日在英國搖滾傳奇艾爾頓強「火箭人」音樂伴奏下，近乎完美地完成長曲項目奪金，被讚為「火箭陳」(Rocket Chen) 。（歐新社）

美國華裔花式滑冰選手陳巍(Nathan Chen)10日在為時四分鐘的英國搖滾傳奇艾爾頓強(Elton John)「火箭人」音樂伴隨下，近乎完美地完成長曲項目，奪下個人生涯首面冬奧金牌並「華麗復仇」；美國隊在推特上發文狂賀時，妙稱陳巍是「火箭陳」(Rocket Chen) 。

華爾街日報評析寫道，陳巍10日為美國贏得男子個人花式滑冰金牌，可以說是以「最華麗的方式」，為他四年前在平昌奧運的嚴重失利表現，復仇血恥；同時也讓世人熱議：陳巍有可能是這一代最偉大的滑冰選手。

現年22歲的陳巍，在北京冬奧期間最重要的較勁對手，不是銀牌得主鍵山優真或銅牌得主宇野昌磨、也不是今年拿到第四名的兩屆花滑冠軍衛冕者羽生結弦；他其實是在和「過去的自己」較量。

•心理專家隨行 出賽才露臉

為了在賽前保持身心最高專注力、達到心智與體能顛峰狀態，陳巍在北京冬奧嚴格防疫閉環內，另外構建了自己的「個人泡泡」；他把手機留在家裡，以抗拒在社交媒體刷上幾小時的衝動，還請了一名運動心理專家隨行。

陳巍立志不讓任何人或任何事妨礙他；日本對手不能，自己的心緒不能，新冠病毒更是不能；不管是在訓練、新聞發布會甚至熱身賽中，陳巍一律密實地戴著N95口罩；他唯一公開露出全臉的場合，就是在冰上表演時。

從陳巍11歲時即當他教練的阿魯圖揚(Rafael Arutyunyan)，受訪時情緒激動地說：「他一來我就知道，他比以前更好了。」

陳巍的後外點冰四周跳(quadruple Toeloop)、後內跳(salchow)、後內點冰跳(Flip)和勾手跳(Lutz)等，都經過細細打磨；他在冰上的表現更遠遠超過滑冰技巧的環節。

•突破極限 中粉封他「五四青年」

這位能夠完美跳出五個四周跳、被中國粉絲封上「五四青年」外號的滑冰高手，在北京冬奧最耀眼的成就，可能是將充滿藝術性的優雅風格與超凡絕妙的運動能力相結合，突破了他個人的運動極限。

陳巍10日接受美國國家廣播公司(NBC)「今日」(TODAY)節目訪問時表示，他其實和往常一樣感到緊張，「但幸運的是，這首音樂「火箭人」(Rocket Man)幫助我進入整個節目，我從這曲子獲得很多樂趣，幫助很大。」

陳巍在長曲部分拿下技術分121.41分、表演分97.22分，長曲218.63分，總分332.60分；陳巍上屆平昌冬奧短曲失常、僅排名17，但後來他連拿三屆世錦賽冠軍，今年更在北京冬奧一雪前恥；短曲項目光是技術分就獲得65.98分，總分113.97分更打破羽生結弦2020年創下的111.82分世界紀錄。

「一切發生得太快，但我很高興。」陳巍在獲勝後告訴NBC，「我現在的心態就是享受每一刻，我已經能夠做到這一點了。」

陳巍 北京冬奧 羽生結弦

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