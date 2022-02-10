高通膨…美國家庭每月多花250元 亞裔衝擊最低

美國年通膨漲幅達40年來最高，每戶每月開銷平均增加約250元。圖為一位家庭主婦在華府的一家肉食店購物。(Getty Images)

勞工部 10日報告指出，1月通膨年率來到7.5%的程度；經濟學者表示，美國家戶每月開銷因此平均增加約250元，若依族裔來看，西裔及中產階因購買二手車 及汽油，受通膨影響最嚴重，而亞裔 家戶因平均收入較高，受打擊程度最低。

華爾街日報報導，供需失調持續推高物價，範圍很廣的商品及勞務如汽車、汽油、家具及生鮮果菜價格都上漲，1月通膨率於是成為40年來最凶；過去八個月通膨都超出5%。

穆迪分析(Moody’s Analytics)機構資深經濟學者斯威特(Ryan Sweet)指出，很多人都因通膨凶猛而受苦；每月要多花250元真是很大重擔；斯威特比較通膨率7%及2.1%時一般家庭開支數字，而得到每月開銷增加250元的數據。

研究顯示，通膨打擊特定族群特別凶；消費物價指數反映綜合購物的平均支出，只是民眾的綜合購物差異很大，牽涉到族裔、居住地、如何打點收入及支出，還有娛樂開銷；一定程度上，各族裔的日常所需有所不同。

各色商品及勞務漲價不一，這些變數都左右通膨帶給人們的影響。經濟學者指出，勞工部的通膨算式可能誇大有自用住宅人士受通膨的打擊，但低估租屋族的，原因在低收入家庭總收入最大比例用在付房租，對通膨加劇的感受特別深。

●中產家庭開銷 交通成本最關鍵

中產家戶物價開銷去年12月增加6.7%，比收入最高及最低兩類家庭，要多出0.5個百分點，交通成本最為關鍵；中產人家的收入用在買汽油的比例最高，而汽油12月漲價近50%；另外，中產家戶多買二手車，而高收入戶往往買新車，車價漲幅及維修保養比二手車來得低。

西裔家戶面臨的開支增幅為7.1%，一樣是因二手車及油價上漲所致，相形下亞裔人家的開支增幅為5.6%；亞裔家戶收入比起全國平均值，往往更高。

就年齡層而言，35到44歲族群2021年因通膨而多支出6.9%，年紀較輕者因通膨所增開支略低；但65歲及以上人士因通膨所增開銷為5.8%，很大原因在收入用在醫療的比例為16%，相形下年紀低於25歲者的醫療開支只占4%，醫療服務去年漲價2.5%。