北京對澳洲祭貿易制裁 布林肯：中國損失更甚

美國國務卿布林肯。（美聯社）

美國國務卿布林肯 接受澳洲 媒體訪問表示，中國對澳洲的貿易制裁適得其反，澳洲起而對抗，為世界「樹立了十分強有力的榜樣」。

布林肯（Antony Blinken）將出席在澳洲墨爾本舉行的「四方安全對話」外長會議，他告訴雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）和世紀報（The Age），「中國以經濟手段逼迫澳洲，蒙受的損失超過了澳洲」；並說，北京 「下次這麼做之前，會先三思」。

「四方安全對話」（QUAD）成員國美國、印度、日本和澳洲的外交部長11日將在墨爾本開會，議程包括反制中國散播假消息和經濟脅迫，以及關注俄烏危機。

在北京對價值逾200億美元的澳洲產品加以抵制情況下，美國商品已取代澳洲商品在中國的部分市場。當被問及各國是否能有比較有效的方法來應對北京貿易脅迫時，布林肯並未提出直接解方。

布林肯稱讚，澳洲和澳企在分散市場與供應鏈方面的作法正確有效，因此展現的「強大韌性」將使中國未來在重施故技之前，會先三思。

澳洲貿易經濟學家哈克特（Tim Harcourt）同意布林肯的評估，即中國因懲罰性制裁而蒙受的損失，超過澳洲。

「中國打亂了他們自己的供應鏈，現在他們的煤炭和鐵礦出現短缺，而澳洲出口商則已經能夠有效分散市場。」

「他們（中國）有能源安全問題，有糧食安全問題，還有3億中產階級子女想上大學，所以任何偏激作法都會傷害到中國自己。」

布林肯指出，儘管日本是澳洲去年的最大新外資來源，但美國通過累積投資存量，仍是澳洲最大投資來源國，對澳洲經濟形成支撐。

澳洲、美國和英國去年9月建立的三方安全聯盟AUKUS除將核動力技術轉移外，布林肯還希望讓各界注意到此三國與未來可能加入國之間在安全與福祉方面攸關重大的合作，尤其在人工智慧與量子等新興科技以及強化供應鏈韌性等方面的合作。