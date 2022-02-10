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華郵：拜登將提議聯邦員工加薪4.6%

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓郵報10日報導，拜登總統將提議為聯邦政府員工及軍職人員加薪4.6%。(美聯社)
華盛頓郵報10日報導，拜登總統將提議為聯邦政府員工及軍職人員加薪4.6%。(美聯社)

華盛頓郵報10日報導，拜登總統將提議為聯邦政府員工及軍職人員加薪4.6%，創下2002年以來最大調薪幅度。2002年，聯邦政府員工也曾獲得4.6%加薪。

兩名資深政府官員透露，拜登將在3月初將公布的預算草案當中提議，聯邦員工及軍職人員從今年10月1日開始的會計年度將加薪4.6%。聯邦員工與軍職人員從2023年1月起，薪資將為調整後的金額。

從今年1月起，大約210萬名聯邦政府機關員工已根據拜登去年初的聯邦薪資提案，平均加薪2.7%。

白宮預算管理局(Office of Management and Budget)不願對報導發表評論。聯邦新聞網(Federal News Network)最早報導了這波調薪的消息。

幅度4.6%的聯邦員工加薪，上一次是發生於2002年。聯邦員工2000年則獲得平均4.8%加薪，創下1981年以來的新高幅度。

報導指出，拜登將為聯邦員工加薪的消息傳出，民主黨籍國會議員及聯邦雇員工會紛紛表示贊成。這是拜登連續第二年依照聯邦薪資法規為聯邦員工加薪，以2020年10月至2021年9月之間的雇用成本指數(Employment Cost Index)，做為薪資調整考量。

前總統川普任內曾有兩年停止為聯邦員工加薪，另外兩年則為聯邦員工調薪。華盛頓郵報報導，平均而言，川普任內四年聯邦員工獲得調薪幅度在1%至3.1%之間。

拜登 聯邦政府 預算

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