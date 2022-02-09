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美國全國商會：拜登擬對中國關稅展開新調查

中央社／華盛頓9日綜合外電
圖為雲頂滑雪公園飄揚美中兩國國旗。（美聯社）
圖為雲頂滑雪公園飄揚美中兩國國旗。（美聯社）

美國全國商會幹部今天說，如果目前的會談無法說服北京履行採購美國商品、能源與服務的承諾，拜登政府考慮對中國關稅展開新調查。

路透社報導，美國最大商業遊說團體美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）國際事務總裁薄邁倫（Myron Brilliant）告訴記者，拜登政府也考慮其他選項，包括與美國盟友更緊密合作，以形成統一陣線對抗北京，要求讓國際企業有公平競爭的環境。

根據兩年前在前總統川普任內實施的第一階段貿易協議，中國承諾加碼採購美國商品，但昨天公布的美國貿易數據顯示，中國與承諾的目標有龐大差距。

中國僅達到不到60%的採購目標，未能履行承諾，在2020年至2021年讓美國商品採購量增至比2017年多出2000億美元。在2020年至2021年這兩年期間，全球受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，並遇到供應鏈瓶頸。

薄邁倫說，美國全國商會支持拜登政府與中國官員舉行會談，要求他們遵守第一階段貿易協議承諾。

薄邁倫說：「不過，若那些會談還是未能讓中國達到協議條款，我的確認為美國有手段可運用，讓拜登政府考慮採取進一步行動。」

「拜登政府正在考慮一系列選項，顯然包括啟動301條款調查與類似行動；我們現在不支持任何選項。」

川普政府2018年與2019年援引1974年貿易法第301條，對數以千億美元計的中國商品課徵關稅，反制貿易夥伴的不公平行為。

新的301條款調查預估得花費1年時間，之後可以建議課徵新關稅或採取其他貿易行動。

薄邁倫說，根據他與拜登政府的諮詢結果，任何行動短期內都不會涉及關稅。

薄邁倫指出：「儘管中國未履行第一階段貿易協議構成挑戰，他們承認課徵關稅會對美國企業與美國勞工造成壓力，他們必須解決這個問題。」

薄邁倫強調，拜登政府採取的任何行動，應在與美國企業界和美國盟友協商下出手。

他說：「針對中國的行動若不採多邊、與歐洲和亞洲盟友合作下展開，將不會有成效。」

拜登 關稅 貿易協議

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