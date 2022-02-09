多州解除口罩令 CDC：未到全國鬆綁時候

美國多州陸續解除室內或校園配戴口罩 規定，但美國疾病管制暨預防中心（CDC ）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今天強調，全美確診人數雖持續下降，但入院與死亡率仍算高，還不到全國鬆綁的時候。

歷經一個月因新冠病毒Omicron變異株肆虐造成的確診高峰後，美國近期確診數呈下降趨勢；根據CDC統計，全美過去7天平均日增24萬7300例確診，較前一周大幅下降44%。

眼見Omicron高峰已過，紐約、加州與德拉瓦州等多個民主黨執政州州長本週陸續宣布，將解除室內與校園口罩配戴規定。但瓦倫斯基今天在白宮防疫 簡報會上提醒，還不到全國性鬆綁口罩的時候。

瓦倫斯基表示，全美近來確診與入院數持續下降，此現象令人振奮，專家也開始依據最新數據檢視現有防疫指引。

但瓦倫斯基強調，目前染疫入院與死亡率仍算高，所以即便他們朝全國鬆綁方向努力，也受目前疫情趨勢鼓舞，但「現在還不到時候」。她引述官方數據指出，全美過去7天平均日增染疫入院與死亡人數分別為1萬3000人、2400人，前者較前一週下降25%，後者則增加3%。

她提醒，在傳染率顯著或高的地區，CDC現階段仍建議民眾在公共室內空間配戴口罩。

根據CDC定義，「顯著」（substantial）傳染率是指過去7天期間，該區域每10萬人有50至99人確診，「高」（high）傳染率則是每10萬人有100人以上確診。目前美國有99%區域符合高傳染率定義。