圖輯／谷愛凌「自由式滑雪大跳台」奪金 一次看過癮

中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，為中國奪下第三金。（路透） 中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，她 最終得分為188.25，為中國奪下第三金。法國和瑞士分別拿下二、三名。 ➤➤➤冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金 自由式滑雪大跳台是本屆冬奧會才新增的項目，資格賽有三次機會，取其中最高兩跳成績計算，前12名可晉級決賽。 谷愛凌在7日預賽中展現高超技術，雖然在第二跳出現失誤，但仍憑藉第一跳的89.00分和第三跳的72.25分，順利晉級決賽。 中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，為中國奪下第三金。（路透） 中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，為中國奪下第三金。（美聯社） 中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，為中國奪下第三金。（新華社） 中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，為中國奪下第三金。（路透） 中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，為中國奪下第三金。（新華社） 中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，為中國奪下第三金。（新華社） 中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，為中國奪下第三金。（路透） 滑雪 谷愛凌 北京 上一則 41名跨黨派參議員要求 擴大對中國商品關稅豁免範圍 下一則 圖輯／金牌嬌點谷愛凌：我愛滑雪、我愛時尚、我愛朋友
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