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冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯助美摘銀

圖輯／谷愛凌「自由式滑雪大跳台」奪金 一次看過癮

世界新聞網／輯
中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，為中國奪下第三金。（路透）
中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，為中國奪下第三金。（路透）

中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，她 最終得分為188.25，為中國奪下第三金。法國和瑞士分別拿下二、三名。

➤➤➤冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

自由式滑雪大跳台是本屆冬奧會才新增的項目，資格賽有三次機會，取其中最高兩跳成績計算，前12名可晉級決賽。

谷愛凌在7日預賽中展現高超技術，雖然在第二跳出現失誤，但仍憑藉第一跳的89.00分和第三跳的72.25分，順利晉級決賽。

中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望...
中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，為中國奪下第三金。（路透）
中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望...
中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，為中國奪下第三金。（美聯社）
中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望...
中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，為中國奪下第三金。（新華社）
中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望...
中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，為中國奪下第三金。（路透）
中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望...
中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，為中國奪下第三金。（新華社）
中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望...
中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，為中國奪下第三金。（新華社）
中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望...
中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）8日在北京冬季奧運會上出賽，不負眾望在「自由式滑雪大跳台」奪金，為中國奪下第三金。（路透）

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