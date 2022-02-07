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拜登會德國總理 保證新天然氣管道制裁俄羅斯

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登(右)7日在白宮接待來訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。美聯社
美國總統拜登(右)7日在白宮接待來訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。美聯社

美國總統拜登7日在白宮接待來訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz），針對兩人的首次會晤，白宮記者接力追問「德國是否承諾若俄軍侵略烏克蘭，立刻關閉天然氣輸送管道北溪2號（Nord Stream 2）」，蕭茲並未給出肯定答覆，在一旁的拜登說，「若俄羅斯坦克和軍隊越過烏克蘭邊境，就沒有北溪2號了，我保證。」

北溪2號為由俄羅斯經波羅的海海底通往德國的新天然氣管道，至今尚未通氣；包含美國在內的反對派憂心，這條管道將加深歐洲對俄羅斯的能源依賴。

拜登雖解除前任政府制裁北溪二號的決定，但俄羅斯去年底對俄烏邊境增兵後，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）立即宣布，已得到德國當局承諾，一旦俄國入侵烏克蘭，德方就會關閉北溪2號；不過，德國政府始終沒有公開宣示。

蕭茲7日與拜登共同舉行記者會表示，若俄羅斯侵略烏克蘭就要面臨巨大代價，但蕭茲始終沒有鬆口承諾北溪2號也是制裁選項。

拜登說，若俄羅斯坦克和軍隊越過烏克蘭邊界，就沒有北溪2號了，「我向你保證一定會做到。」他也說，德國完全值得信賴。

蕭茲表示，眼下情況艱難，俄國大軍壓境烏克蘭，歐洲安全面臨嚴重威脅，大家不能默不作聲，所有人應並肩行動；他說，若俄羅斯實施侵略，西方國家會快速果斷回應。

拜登說，若俄羅斯侵略烏克蘭，德國與美國一道，所有北約國家都準備好了。

美國政府直到7日仍表示，相信能以外交手段降低俄烏緊張，呼籲俄羅斯與美國或循法德烏俄的「諾曼第模式」（Normandy Format）處理問題。

記者詢問拜登，俄羅斯是否會在冬季結束前，下令攻打烏克蘭，拜登說，「我不知道他（指俄羅斯總統普亭）知不知道自己下一步要做什麼，他有能力侵略烏克蘭，但他會不會，我不知道，我也不認為有任何人知道答案。」

被問到是否還相信俄羅斯願以外交手段降低緊張時，拜登給出正面答覆。

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日在國務院會晤歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），也談俄烏議題。

俄羅斯 拜登 烏克蘭

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