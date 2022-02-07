美新任駐日大使會晤日防長 談聯手因應中俄

美國駐日本大使伊曼紐(左)1月23日抵達日本履新。本月4日他到日本首相官邸（行政中心）拜會日本首相岸田文雄(右)。美聯社

日本 防衛大臣岸信夫今天首度在防衛省（位於東京）與美國新任駐日大使伊曼紐舉行會談，兩人一致同意美日聯手因應中國、俄羅斯 等威權主義國家。

岸信夫今天在防衛省與伊曼紐（Rahm Emanuel）舉行會談，言及中國試圖片面改變現狀、台灣情勢、北韓 頻頻發射飛彈、俄羅斯大軍逼近烏克蘭等問題時指出，空前的緊張感升高。

岸信夫說：「自由、民主、法治等價值觀是日本和美國一直很重視的，兩國一定要堅決守護才行。」

伊曼紐表示，今後3年的美日合作將決定未來30年間的美日兩國的地位。他認為這項會談的時機很適當，正好讓世界看到美日兩國擁有強固的同盟關係。

美國駐日本大使曾懸缺約兩年半，伊曼紐1月23日抵達日本履新。本月4日他到日本首相官邸（行政中心）拜會日本首相岸田文雄，兩人就中國與北韓情勢交換意見，並有共識美日兩國將持續緊密合作。

伊曼紐曾任國會議員，在美國前總統歐巴馬時期任職白宮幕僚長。他也曾擔任芝加哥市長，與美國總統拜登私交甚篤。日媒指出，在與中國的競爭日益劇烈下，伊曼紐將成美日橋梁、深化同盟關係。