馬克宏會普亭 盼規避戰爭並建立互信

法國總統馬克宏(右)7日親訪克里姆林宮，與俄國總統普亭會面。(美聯社)

14:44 pm 更新

法國總統馬克宏 今天在克里姆林宮與俄羅斯總統普亭展開會談時說，他力求規避戰爭並建立互信。馬克宏是俄國 在烏克蘭 邊界集結大軍以來，首位到訪莫斯科的西方國家元首。

馬克宏4月間可望競選連任，他將自己定位成烏克蘭問題的潛在調停人。法國方面對美、英等西方國家預言俄羅斯即將進攻烏克蘭表示懷疑。

馬克宏告訴普亭，他尋求「有用的」因應之道，「這當然可使我們規避戰爭，並建立互信、穩定和能見度」。普亭答稱，俄、法二國「都關切歐洲安全方面發生了何事」。

普亭說：「我了解，為了化解以認真的歷史視角來為歐洲提供平等安全時所遭遇的危機，法國現任領導階層乃至馬克宏總統個人作出了多少努力。」

俄國總統普亭。(美聯社)

馬克宏在動身前來莫斯科前夕告訴法國「星期日報」（Journal du Dimanche）：「俄羅斯如今的地緣政治目標顯然不在烏克蘭，而是要釐清與北大西洋公約組織（NATO）以及歐盟共存的規則。」

他在抵達莫斯科後告訴記者：「我是理性地樂觀，但我並不相信會有理所當然的奇蹟。」

法國總統馬克宏。(美聯社)

14:22 pm

法國總統馬克宏7日訪問莫斯科，要說服俄國總統普亭讓烏克蘭危機降溫，是去年12月烏克蘭危機爆發以來，首位與普亭會面的西方大國領袖。

馬克宏6日說，他會努力與普亭找出「歷史性的解決方案」。他告訴法國星期日報，「我們會討論讓局勢降溫的條件」，俄國的目標「當然不是烏克蘭」，而是與北約和歐盟達成新安全協議。

馬克宏說：「烏克蘭或任何歐洲國家的安全和主權不能犧牲，而俄國也有權表達安全顧慮。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，普亭與馬克宏7日會晤「非常重要」，但「情況複雜，不能期待一場會面就達成重大突破」。

佩斯科夫說：「最近幾天關於俄國安全保證的主題沒有新進展，跟我們對話的西方人不太想討論這個。」

馬克宏料將推動烏克蘭政府與烏東分離主義者之間停滯的和平計畫，而且可能跟俄國討論軍備控制和北約擴張。

路透報導，親近馬克宏的消息人士指出，馬克宏訪俄目的之一是要拖時間，讓目前局面再維持幾個月，至少到4月法國、匈牙利和斯洛維尼亞等歐洲多國大選時，尤其是法國總統大選。

馬克宏自我定位為與俄國談判的歐洲要角，過去一周他與西方盟友、普亭和烏克蘭總統澤倫斯基都通過電話，6日並與美國總統拜登通話40分鐘。

白宮發表聲明說，馬克宏與拜登「商討為了因應俄國在烏克蘭邊境持續進行軍事集結而做出的外交及嚇阻努力，並重申支持烏國主權與領土完整」。

馬克宏預計8日轉往烏克蘭首都基輔，與澤倫斯基會談。8日晚間再到柏林，與德國總理蕭茲和波蘭總統杜達討論烏克蘭危機。