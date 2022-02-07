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法媒訪彭帥未追究問題核心 遭批淪中國宣傳機器

法媒訪彭帥未追究問題核心 遭批淪中國宣傳機器

中央社巴黎7日專電
法國體育媒體「團隊報」刊出彭帥專訪，未直指關鍵問題，被批評淪為中國宣傳機器。(擷自團隊報網頁)
法國體育媒體「團隊報」刊出彭帥專訪，未直指關鍵問題，被批評淪為中國宣傳機器。(擷自團隊報網頁)

中國網球女將彭帥在法國體育媒體「團隊報」今天刊出的專訪中稱，從未指控被任何人性侵，貼文也是自己想刪。然專訪未直指關鍵問題，引起網友熱議，遭批淪為中國的宣傳機器。

彭帥昨天早上在中國奧委會辦公室主任王侃陪同下，於冬奧泡泡內的一間旅館會見「團隊報」（L'Equipe）記者。王侃為這次專訪翻譯，團隊報為確保翻譯正確，也帶了自己的口譯人員。

彭帥在專訪中表示從未指控任何人性侵她，而且是自己刪除了張貼在微博的控訴文章。當記者詢問彭帥為何要將貼文刪除時，彭帥僅回答說：「因為我想刪。」

當記者問及她短暫神隱引發擔憂時，彭帥則回，她從沒有人間蒸發，只是有很多人傳訊息給她，「我單純無法回這麼多訊息罷了」。

➤➤➤「沒指控過性侵、沒人間蒸發」 彭帥現身宣布退休

這是彭帥自11月2日微博貼文指控前中國國務院副總理張高麗性侵一事爆發後，首次接受國際獨立媒體專訪。

然而團隊報珍貴的專訪機會卻引起輿論熱議，不僅沒有追根究底直指關鍵問題，通篇未提張高麗的名字；彭帥的回答也避重就輕且重複官方論述。

法國解放報（La Libération）記者巴迪特（Etienne Baldit）就在推特上形容這個「歐威爾式」的專訪很「悲哀」。

部分網友則在團隊報報導下方留言，有人指團隊報是中國政府唯一容忍的西方媒體；也有人說團隊報「很丟臉，沒有記者，只是中國宣傳機器」。更多網友亦指責團隊報沒有新聞精神、共產黨事先設定好的問題、中國宣傳等。

法國網球選手馬育（Nicolas Mahut）緩頰說，能想像這場專訪的困難度，並強調不會忘了彭帥。

法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）則在推特上表示，無論彭帥想什麼或經歷什麼，很不幸她都無法表達。「這場專訪讓政治當局表明，無論誰繼續提問，就是想把事件政治化。」

團隊報文章中寫道，即使知道專訪會相當受限，且彭帥很可能只會重複之前向中國媒體說過的話，但還是非常希望能與她見面。

另外，彭帥答應受訪有三大條件：第一，要用中文回答；第二，題目她要先過目；第三，專訪報導不得加上任何評論。

團隊報總編卡札迪厄（Jérôme Cazadieux）今天接受法國新聞電台（FranceInfo）訪問時表示，彭帥「無論是她的發言或行動，都是不自由的」。他指出，彭帥的回答都是「機械式」的，必須「閱讀字裡行間才能從縫隙中看見真相。真相就是她看似還可以，但她的言語及肢體表達都完全受限」。

面對彭帥專訪回應可信度遭批，卡札迪厄強調：「大家有權不相信。我們的目標主要是和她碰面，向她表達我們的支持。」

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