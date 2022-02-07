衛星照曝光 俄軍集結烏克蘭邊境「戰力部署現蹤」

美國太空科技公司「Maxar」發布的最新衛星圖像似乎顯示，俄羅斯軍隊在白俄羅斯的多個地點進行部署，此舉可能會引起烏克蘭和北約盟國的關注。(路透)

美國太空科技公司「Maxar」發布的最新衛星圖像似乎顯示，俄羅斯軍隊在白俄羅斯 的多個地點進行部署，此舉可能會引起烏克蘭 和北約盟國的關注。

CNN報導，這些部署可能與將於10日開始的俄羅斯和白俄羅斯軍隊之間的聯合演習有關，然而有其他照片顯示「營地在靠近烏克蘭邊境 之處建立」、距離演習地點數百英里。

Maxar5日拍攝的照片與近期發布的社群媒體影片一致，顯示俄羅斯軍隊穿過白俄羅斯並在烏克蘭邊境的20英里範圍內建立野戰營地。部分圖片顯示俄羅斯戰鬥機部署在白俄羅斯位於盧尼涅茨（Luninets）的機場，包括俄羅斯S-400防空系統和蘇愷25戰鬥機（Su-25）。

由Maxar拍攝的其他照片顯示，俄羅斯軍隊選在距離計畫演習地點有一段距離的地方建立營地，包括位於盧尼涅茨以東約170英里（270公里）的白俄羅斯城市列奇察（Rechitsa），該城市靠近俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭的邊界，聚集在那裡的部隊包括坦克、榴彈砲和步兵戰車。

其他幾張圖片則顯示，俄羅斯在列奇察西南部、距離烏克蘭邊境僅15英里（25公里）的葉利斯基鎮（Yelsk）的部屬越來越多，其中包括短程伊斯坎德爾彈道飛彈、射程約為250英里（400公里）。軍事情報公司「IHS/Janes」的分析師則認為「葉利斯基至少有3個營的兵力」。

儘管在該地區大規模增兵，但俄羅斯一再否認計劃襲擊烏克蘭。據熟悉最新情報的2名美國官員稱，莫斯科當局已在烏克蘭邊境集結俄羅斯進行全面入侵所需的70%的軍事人員和武器，然而目前尚不清楚俄羅斯軍隊需要多長時間才能進一步加強或者他們是否需要100％才能入侵。