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聯合國秘書長：盼北京允人權特使訪新疆

中央社紐約聯合國總部5日綜合外電報導
聯合國秘書長古特瑞斯(左)4日在冬奧開幕式與習近平(中)、彭麗媛會面。(美聯社)
聯合國秘書長古特瑞斯(左)4日在冬奧開幕式與習近平(中)、彭麗媛會面。(美聯社)

聯合國表示，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）5日告訴北京領導人，希望當局允許聯合國人權事務高級專員巴舍萊到中國進行「可信的」訪問，包括停留新疆

根據聯合國提供的會談內容，古特瑞斯在北京冬季奧運場邊與中國國家主席習近平和外交部長王毅會面時，對兩人「表示，期望聯合國人權事務高級專員公署（Office of the UN High Commissioner for Human Rights, OHCHR）與中國當局的接觸，能促成人權事務高級專員到中國進行可信的訪問，包括新疆」。

中國新華社發出的會談新聞並未提及人權議題。

人權人士表示，至少100萬人遭監禁在新疆的「再教育營」，其中大部分是穆斯林少數族裔。

巴舍萊（Michelle Bachelet）長期以來希望進入新疆調查維吾爾人遭虐待的指控，此事讓北京與西方關係變差，美國不僅指控中國種族滅絕，更領導外交杯葛行動，抵制北京冬奧

北京冬奧籌備期間，中國外交部多次在例行記者會上強調古特瑞斯對冬奧的支持。

聯合國的聲明指出，古特瑞斯在北京與習近平會談時，親自就冬奧的籌辦向習近平致賀。

但中國至今拒絕巴舍萊赴新疆訪問。

北京冬奧 新疆 聯合國

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