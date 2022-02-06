白宮官員嗆記者 媒體憂民眾恐更不信任政府

白宮官員跟發問的記者互嗆，顯示拜登政府在情報與軍事問題上日漸不受到信任。歐新社

過去一周，美國持續指控俄國將入侵烏克蘭 ，也稱伊斯蘭國領導人庫雷希遭美軍包圍時引爆自殺炸彈炸死自己和家人。官員被記者問到這些說法是否有證據時，通常只強調要相信政府，甚至指責質疑官方說法的記者被他國宣傳洗腦。

美聯社說，這些舉動除讓外界質疑資訊不透明外，也將使民眾對政府的信任感持續惡化。

白宮發言人莎奇3日在飛往紐約的空軍一號上，說明美軍在敘利亞擊斃伊斯蘭國首腦庫雷希過程，稱庫雷希以自殺炸彈結束自己與家人性命，全國公共廣播電台記者提問說，「可能有人對事發過程和現場平民死因有疑問」，莎奇竟反問記者，是否暗示伊斯蘭國的說法比美軍消息更正確。

國務院發言人普萊斯3日在記者會上稱俄國正打算製造假事端入侵烏克蘭，遭美聯社記者質疑未提出任何實質證據，兩人一陣交鋒後，普萊斯竟反嗆記者若覺得俄羅斯提供的訊息正確，就去找他們。

官員跟發問的記者互嗆，顯示拜登 政府在情報與軍事問題上日漸不受到信任，尤其是去年官員們未能料到阿富汗會如此迅速陷落，以及美國最初堅稱一起空襲喀布爾 行動除掉自殺炸彈客，最終卻改口承認殺錯平民。

賓州大學公共政策中心主任傑米森說：「這屆政府過去曾發表過一些不正確的言論。喀布爾並不安全，無人機攻擊確實造成了平民死亡。媒體問『你怎麼知道的』，是在善盡職責。」

美聯社指出，欠缺透明度，讓華府本已蒙塵的誠信更加惡化。過去數十年，美國最高當局醜聞謊言不斷，從尼克森水門案、雷根的伊朗尼游案、柯林頓緋聞案，到布希政府捏造伊拉克持有大規模毀滅性武器做為出兵藉口，川普更是習慣性扭曲事實信口開河。

拜登宣稱要重建華府誠信，看來成效不彰。美國有線電視新聞網（CNN）去年底一項民調顯示，只有34%的美國人認為拜登是個可以信任的領袖，66%表示他們「有些懷疑和保留」。