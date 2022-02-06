美國新冠病歿數世界最高 Omicron死亡數超越Delta

美國藝術家蘇珊．布倫南．費斯登伯格2020年10月起在華府國家廣場插上小白旗，而且每天插上新旗，紀念死於新冠的美國人。圖為2021年10月1日的旗海，當時美國新冠死亡數接近70萬。（路透）

英國衛報報導，美國新冠肺炎死亡病例逼近90萬，是全球所有國家中最多，相當於美國第15大城，比舊金山、華府或波士頓的人口都多。

此外，美國新冠死亡率也是富國中最高，其中半數死亡病例發生在疫苗 問世後。

美國從未以全國一致且持久、主動的方式防疫 ，多數防疫責任落在個人身上。在收入極不平等、公共衛生不健全、政治對立嚴重的美國，防疫結果可想而知。

美國尤其在疫苗接種方面落後，特別是與其他富國相比。醫療體系在遭遇一波波疫情 衝擊前就已不穩。

其他在疫情早期死亡數也很多的國家，在新冠病毒變異株Omicron擴散後，死亡數就下降，但美國的Omicron死亡病例已超越去年秋天Delta變異株疫情的死亡病例。

同時，美國領袖想模仿其他國家回歸正常生活，但住院和死亡數明明與其他國家大相逕庭。美國平均每天新冠死亡數超過2400人，逼近911恐攻死亡數。

布朗大學教務長、急診醫師梅根．蘭尼說：「問題主要是疫苗和加強針接種率不高，比多數高收入國家低。疾管署大量資料顯示，疫苗和加強針能有效防止新冠死亡，甚至在Omicron流行時也是。」

美國疫苗供應充足，但疫苗接種率約64%，加強針接種率48%。