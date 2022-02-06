我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女足3：2力克南韓 亞洲杯封后

俄烏局勢一觸即發？福斯：華府正為大規模難民潮做準備

美估俄侵烏將造成5萬烏克蘭平民傷亡 俄斥危言聳聽

編譯李京倫／綜合報導
美國陸軍第18空降軍4日抵達德國中部黑森邦首府威斯巴登，在烏克蘭危機中支持歐洲盟友。（路透）
美國陸軍第18空降軍4日抵達德國中部黑森邦首府威斯巴登，在烏克蘭危機中支持歐洲盟友。（路透）

華盛頓郵報報導，美國最新情報評估報告指出，俄國已部署全面侵略烏克蘭所需戰力的7成，且將派出更多兵力到烏俄邊界。報告稱俄軍若入侵將造成5萬烏克蘭平民傷亡，基輔可能在兩天內失守，500萬人逃難將引發歐洲難民危機。美國官員沒有提出相關證據，俄國回應說，美國又在危言聳聽。

俄國駐聯合國公使紀柏梁6日推文說：「美國又在發表瘋狂和恐嚇言論。假如換成俄國說，美國將在一周內占領倫敦並造成30萬平民死亡，又會如何？」

美國政府過去幾天已向國會議員和歐洲夥伴簡報這份報告。消息人士透露，截至4日為止的兩周內，俄國部署到烏克蘭邊界的營戰術群已從60個增至83個，還有14個在運送中，每個營戰術群有750名軍人。

雖然美方認為俄國隨時可能侵烏，不過，最佳時機應是2月中到3月底，因為這段時間烏克蘭開闊的平原和貫穿其間的河流處在冰封狀態，方便裝甲車通過。俄國總統普亭也可能等到北京冬奧20日閉幕後才發動攻擊，以免得罪中國大陸國家主席習近平。

消息人士還透露，報告指出，透過外交途徑化解危機的可能性逐漸流失。美國情報單位並不認為普亭已就侵烏和侵略規模做出最終決定。普亭仍可能選擇小規模侵略，例如從俄國併吞的烏克蘭克里米亞往北進入頓巴斯。

衛星影像等情報顯示，普亭已在烏克蘭邊界集結超過10萬兵力，一名西方安全官員說是13萬，一旦入侵，將是二戰以來歐洲規模最大的陸上攻擊行動。

俄國否認想侵烏，但表明俄國認為部署在前蘇聯國家的西方軍隊和武器是不可接受的安全威脅。普亭認為美國及其歐洲盟友忽視他的重要訴求，包括拒絕烏克蘭加入北約，不在俄國邊界部署攻擊性打擊武器，北約不在1997年後納入的前蘇聯衛星國部署軍隊和武器等。

俄國 烏克蘭 普亭

上一則

北京冬奧單日45人確診 多位選手奪牌夢碎

下一則

一改嚴厲批評常態 川普回應潘斯：副總統不是自動傳輸帶

延伸閱讀

德媒曝光「普亭併吞烏克蘭」3部曲 傳3月前宣戰

德媒曝光「普亭併吞烏克蘭」3部曲 傳3月前宣戰
中國副外長：中俄關係「上不封頂」 離間注定失敗

中國副外長：中俄關係「上不封頂」 離間注定失敗
烏俄邊界緊張 美官員：俄全面入侵 戰力7成已就位

烏俄邊界緊張 美官員：俄全面入侵 戰力7成已就位
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

熱門新聞

2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
冬奧火炬台別出心裁，台面由各個國家名牌組成。最後一棒火炬手由迪妮格爾依拉木江(左)和趙嘉文(右)完成傳遞。(美聯社)

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

2022-02-04 09:06
伊斯蘭國IS首腦庫雷希3日凌晨用自殺炸彈炸毀自己和家人的住所。（歐新社）

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

2022-02-04 10:08

超人氣

更多 >
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
國際奧會成員捍衛中國 調查揭露幕後利益糾葛

國際奧會成員捍衛中國 調查揭露幕後利益糾葛