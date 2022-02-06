潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再「隔空交手」

潘斯首次公開指責川普，意義重大。(美聯社)

過去一年多以來，前副總統潘斯表態越來越清楚卻未明講的話，終於說出口了：前總統川普 企圖推翻2020年選舉結果，嚴重踐踏憲法。

副總統任內向來對川普唯命是從的潘斯，4日在「聯邦黨人協會」(Federalist Society)於佛州舉行活動上發表演說，談到川普企圖推翻選舉結果時，遣詞用字都比更為直接。

川普已多次說，潘斯其實可以片面推翻選舉結果。

「我本周聽到了川普總統說我有權推翻選舉結果。川普總統錯了。」潘斯說，「我無權推翻選舉結果。」

對於川普一直想要推翻選舉，潘斯也說：「坦白講，沒什麼比這種想法更違反美國精神。」

華盛頓郵報 分析，雖然這場演說內容與潘斯之前發表談話大致相同，但他在4日演講中卻把所有重點串聯起來，並且直接點名川普，如此作法與過去截然不同；潘斯的正面對決極可能惹怒川普，今後兩人隔空交手的機會恐將愈來愈多。

潘斯在2021年1月6日上午曾說，身為副總統的他無權片面接受或拒絕選舉人票；他在2021年夏季則曾表示，想要推翻選舉結果的念頭「違反美國精神」。

不過，在這兩次發言裡，潘斯都沒有直指推翻選舉結果，是川普的意思。

2021年1月6日之前，川普對於想要透過潘斯推翻選舉結果的構想，主要集中在潘斯可以利用選舉舞弊做為藉口，將選舉人票問題退回各州重新考量；挺川陣營則曾提出，讓潘斯在國會確認選舉人票結果時直接宣布川普勝選，但在1月6日國會暴動發生後，許多挺川人馬紛紛與這項提議畫清界線。

潘斯去年曾說，他與川普對於1月6日究竟發生什麼事，絕不可能看法相同；華盛頓郵報分析，潘斯的說法當然可以解讀為他認為川普是錯的，但描述方式則讓人感覺只是意見相左。

華盛頓郵報報導，這就是共和黨 人與川普意見不同時的虛與委蛇之道，提到川普企圖推翻選舉結果的想法時輕描淡寫，不敢明講前任總統企圖毀滅民主。

報導指出，潘斯4日演說則不一樣，還進一步指出想要推翻選舉根本是侵蝕民主，共和黨員應該對此感到深惡痛絕才是；他說：「如果我們對憲法失去信心，我們失去的將不只是選舉而已，我們將失去我們的國家。」