從俄烏衝突到擊斃ISIS首腦…白宮挨批「資訊不透明」

美國指控俄國將會製造事端，以此為由入侵烏克蘭，媒體質詢消息可信度時，國務院發言人普萊斯居然直接回嗆記者。(美聯社)

民主政治的可貴之處在於政府資訊的公開使得人民與媒體能有效節制政府權力，但近來舉凡俄烏衝突、敘利亞駐軍擊斃伊斯蘭國(ISIS)最高領導人庫雷希(Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi)等幾件重要的國安事件，高層官員對於決策過程與消息來源的交代皆語焉不明，面對記者提問，甚至以一句「相信我們」(Trust us)簡單帶過，也無怪乎媒體及民眾對政府的信任度日益低落。

面對記者質疑 發言人齊反嗆

日在紐約向記者證實庫雷西死亡的消息時，白宮 與媒體間就消息來源及決策過程的矛盾就相當明顯。莎奇表示「庫雷希以自殺炸彈結束了自己與家人的性命」，但全國公共廣播電台(NPR)記者卻質疑白宮對這起行動就當地平民的影響避重就輕，NPR記者說：「我們更關心這起暗殺行動對平民的影響」。

結果，莎奇的第一反應居然是質疑記者為伊斯蘭國「擦胭脂抹粉」，直言記者在暗示「伊斯蘭國提供的訊息比美軍提供的訊息更可信」；莎奇雖於4日解釋她的所有論述都本於「駐在地精英軍人的第一手消息」，並表示「歡迎記者所有問題」，但仍舊沒有正面回應NPR記者當初「暗殺行動對平民究竟有何影響」的質疑。

同樣在3日，國務院發言人普萊斯(Ned Price)在記者會中表示俄羅斯 正在謀畫全面侵占烏克蘭 的軍事行動，包括在烏克蘭安裝爆裂物，再安排演員去哀悼死者等；美聯社記者指控普萊斯「只是提出一連串指控，沒拿出實質證據」時，普萊斯居然直接嗆記者：「如果你覺得俄羅斯政府提供的訊息正確，那去找他們吧。」

美國國家情報總監海恩斯(Avril Haines)表示，政府長期以來對訊息的不透明削弱了民眾對政府的信任，從卡特總統的水門案，到川普總統散布毫無根據的大選被竊論等，幾乎每任總統多少都有醜聞；拜登總統也因為阿富汗撤軍的混亂及疫情政策拿捏不當，使民眾對政府信任度不增反減；正如有線電視新聞網(CNN)去年的民調一般，只有34%的受訪民眾認為現任總統「值得信任」。