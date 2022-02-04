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挺中vs.挺美 國際社會 分歧漸擴大

編譯張佑生／綜合報導
北京冬奧會開幕式。美聯社
北京冬奧會開幕式。美聯社

中國將在冬奧接待20多個國家的領導人，凸顯出在中國尋求挑戰美國主導的全球秩序下，西方民主國家與那些有意與中國公開站在一起的國家，分歧正日漸擴大。

雖然美國和一些西方民主國家呼籲，對北京冬奧進行外交抵制，但俄羅斯總統普亭和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德等政要，都與中國領導人習近平會面，並出席冬奧會開幕式。

華爾街日報報導，中東和中亞國家的國家元首也在貴賓名單上，這些國家愈來愈依賴與中國的商業和貿易活動。其中，許多國家都與中國和俄羅斯一樣，被排除在美國總統拜登去年12月舉行的為期兩天的視訊民主峰會之外。

倫敦大學亞非學院的中國研究中心主任曾銳生說，出席北京冬奧會的外國政要人數，少於中國政府在2013年首次申辦冬奧時的設想；中國希望獲得全球認可，希望被公認為全球事務的積極、領先參與者，但過去兩年裡，中國強有力的外交政策，只得到了專制國家和依賴中國的國家所認可。

華爾街日報報導，2008年的北京夏季奧運會在擊鼓聲中開幕，奧運五環在北京上空的煙花中綻放。包括美國在內的西方國家，都對這次夏季奧運會發表了溢美之詞，認為這是一個為中國的進步喝彩並促使該國走向自由世界秩序的機會，即便不是一個民主國家，至少也是一個資本主義屬性更強的國家。

作為此次冬奧會的東道主，中國現在是一個公認的超級大國，對尋求全球認可的興趣已經降低，得到認可的可能性也大幅降低。這一次，沒有人認為奧運會改變中國。美國及其親密盟友沒有派官員參加北京冬奧，以此對中國領導人習近平的威權統治發出抗議。

「這將是新時代的奧運會，」華盛頓諮詢公司「中國策略集團」（China Strategies Group）風險諮詢總裁克里斯多夫．強生說，「無論是設計還是基調上，這次冬奧都將帶有更強烈的慶祝勝利的意味。」他說，中國對外釋放的資訊是：「中國來了，諸位要適應。」

法國里昂高等商業管理學院的體育產業專家查德威克表示，中國的目標是「不僅要自我感覺良好，還要展示實力、威望和主導地位」。

北京冬奧會開幕式。美聯社
北京冬奧會開幕式。美聯社

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