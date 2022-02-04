專家：冬奧與台灣議題 讓習近平普亭更親近

北京冬奧最重要貴賓俄羅斯總統普亭(左)出席奧運開幕式期間，今天與中國國家主席習近平(右)會晤，俄方稱雙方可能簽署多項天然氣協議在內至少15項協議，助這兩大經濟體對抗經濟制裁。美聯社

北京冬奧 最重要貴賓俄羅斯 總統普亭出席奧運開幕式期間，今天與中國國家主席習近平會晤，俄方稱雙方可能簽署多項天然氣 協議在內至少15項協議，助這兩大經濟體對抗經濟制裁。

路透社專欄作家艾普斯（Peter Apps）寫道，美國先前在聯合國安全理事會發起烏克蘭問題辯論，與俄國劍拔弩張，而中國毫無猶豫地站在俄國這一邊。中俄雙方都把北京冬奧視為進一步攜手的機會，共同抵禦對北京冬奧發起外交抵制的西方國家與其他敵手。

艾普斯表示，中國與俄羅斯在COVID-19疫情期間與美國及其盟友關係急遽惡化，中俄關係卻迅速升溫，這是習近平與普亭在2年內首度會面，但兩人曾有多次視訊交流，中俄的官方喉舌也不斷傳揚對方發布的訊息。

包含線上會議在內，普亭與習近平目前已會談37次，是習近平交流最頻繁的國家領導人。兩人年齡也相仿，普亭69歲、習近平68歲，兩人都在近期把權力更加把持在自己手中，對外更加強勢，對內則於這2年更無情鎮壓異己。

中國與俄國的經濟聯結也持續深化，在2021年達到破紀錄1460億美元貿易額。對俄國而言，若對烏克蘭出手將導致西方的經濟制裁，抓住北京這條生命線顯得格外重要。

不過，這種依賴關係或許並非單方面。中國不放棄統一台灣的野心，在2020年以來更為昭著，台海恐爆發衝突的風險升高。中俄若能建立緊密關係，中國也能從中獲利，不用擔心能源斷炊。

根據俄羅斯政府幕僚烏沙科夫（Yuri Ushakov）2日簡報，以及多項習普會將討論的天然氣供應協議，中俄將打造一條天然氣管道，儘管距離完成恐還要許多年。烏沙科夫表示，俄羅斯石油公司（Rosneft）負責人隨團前往北京。

今年的北京冬奧氣氛將與2008年的北京夏季奧運天差地遠，當時中國官員歡迎來自世界各國的重要領導人，包括當時的美國總統小布希。相較下，多數西方國家今年發起外交抵制，稱中國當局不人道對待新疆維吾爾少數民族、打壓香港人權，並對台灣提高軍事威嚇。

2008年8月10日北京夏季奧運開幕式時，俄羅斯與喬治亞戰爭經歷了最血腥的一天。雖然多方揣測中國這次希望避免同樣情況發生，但北京否認施壓莫斯科，在冬奧賽事期間不要對烏克蘭出手。

雖然莫斯科顯然希望獲得北京承諾大力支持，但仍不清楚中國會多強力實現俄方的願望。中國雖是烏克蘭的最大投資者，但北京顯然把目前莫斯科與基輔交惡，視為自身與美國對抗的投影。

因此讓普亭得償所願，將更能符合北京想要重挫美國的宏觀目標，也能滿足越來越成長的資源需求。中國不僅是俄羅斯，也是全球最大的天然氣買家，對於俄國的木材、漁產及礦產也非常眼饞。

儘管目前烏克蘭情勢緊張，俄羅斯仍是歐洲最大天然氣供應商，並希望在北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）啟用後進一步擴大市占。德國已表明這在今年6月前不太可能發生，美國和東歐國家更希望這項天然氣管線計畫喊卡，而這在俄國進攻烏克蘭後很可能發生。

若這項天然氣管線計畫中止，來自中國的採購對俄羅斯經濟將更形重要。對中國而言，面對全球能源價格可能因為東歐開戰而上漲，又或者中國因為對台灣動武，可能面臨美國及其盟友制裁，有俄羅斯供給能源也不失為好消息。