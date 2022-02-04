專家：聯邦政府寄發的居家病毒檢測劑可能失準

美國郵政總局(U.S. Postal Service)派送居家病毒檢測劑，可能會因天氣因素影響，導致檢測結果失準。(美聯社)

今日美國報(USA Today)報導，美國不少地區近來面臨冷鋒侵襲與冬季風暴，同一時間聯邦政府 免費發送的居家病毒檢測 劑可望寄達，氣候因素恐將使得檢測結果失準。

佛羅里達大學(University of Florida)流行病學家辛蒂·普林斯(Cindy Prins)指出，絕大多數居家病毒檢測組製造廠商都建議，檢測劑應儲藏於華氏溫度35度以上的環境，因為檢測組合當中的液體試劑容易凍結，如果結冰將使得檢測精準度變差。

聯邦政府將為前往COVIDTests.gov網站登記的民眾免費寄發居家病毒檢測劑，高達10億份檢測組將透過美國郵政總局(U.S. Postal Service)寄出。

某些地區連續幾天溫度接近冰點，收到的免費病毒檢測劑是否準確度已不可靠？專家分析，關鍵在於檢測劑曝露於低溫 環境的時間長短。

華盛頓大學醫學院(University of Washington School of Medicine)醫學及病理學實驗室主任巴爾德(Geoffrey Baird)說，如果檢測劑內含液體試劑曾經結冰，檢測結果可能產生誤差。

巴爾德說，如果檢測組曾經放置室外幾個小時，檢測結果或許還可以接受，只是精準度略差，但如果檢測組放在郵箱裡長達一天以上，最好改採核酸檢測(PCR tests)。

他舉例說，如果居家病毒檢測劑在華氏25度天候底下，放在郵箱裡隔了一夜，在這種情況下便應該使用另一套新的檢測組。

巴爾德說，液體試劑經過冷凍之後就出現變化了，為了安全起見，最好使用另一套新的檢測組。

國家衛生研究院(National Institutes of Health)公布研究報告指出，抗原檢測(antigen tests)長時間曝露於華氏36度以下低溫或華氏86度以上高溫，檢測結果將會失準，例如出現偽陰性的檢測結果。

普林斯指出，民眾接到居家病毒檢測組已經寄達的電郵通知時，應該馬上從郵箱將包裹取回，放在室內。她說，如果拿到冰冷的包裹，放在室內便可讓液體試劑恢復到室內溫度，不要把包裹立即拿去曬太陽，以免導致溫度過高。

巴爾德說，收到的居家檢測組包裹若是冰冷的，最好放置室內等待至少4小時或5小時才使用。