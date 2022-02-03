波洛西批中國侵人權 籲國手「別激怒無情的北京政府」

美國聯邦眾議院議長波洛西（左）。（美聯社）

北京冬季奧運4日開幕，美國聯邦眾議院議長波洛西 （Nancy Pelosi）今天表示，對於譴責中國侵犯人權的行為，美國有道義上的責任，但她敦促美國運動員 別冒險激怒無情的中國政府。

路透社報導，波洛西在美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China）的聽證會上發表談話，談到國際奧林匹克委員會（IOC）對中國侵犯人權一事「視而不見」。

人權團體一直以來不斷批評國際奧會將這次冬奧主辦權交到中國手上，理由是不滿中國對維吾爾人及其他穆斯林少數團體的對待方式，美國認為中國這類作法構成種族滅絕，中方則否認一切指他們侵犯人權的指控。

美國國會議員1月31日表示，若美國運動員選擇在北京冬季奧林匹克運動會期間，公開談論中國侵害人權議題，可能招致中國政府報復，因此他們敦促美國奧會官員要為捍衛美國運動員做好準備。

波洛西表示，美國對於中國方面在北京冬奧 期間做出侵犯人權的事，有「迫切的道義責任」。

波洛西說：「如今，隨著2022冬季奧運登場，國際奧會在贊助商資助之下，再次對侵犯人權一事視而不見，只為了堅守自身立場。」

「如果我們只因為商業利益，而不為對抗中國侵犯人權的事發聲，那我們在世界各地都將沒有立場，來公開反對侵害人權的行為。」

不過她也表示，運動員在北京冬奧時，應該專注在比賽上，而不要分心在為這些議題發聲上。波洛西說：「不要冒險激怒中國政府，因為他們是殘酷無情的。」

美國國會及行政部門中國問題委員會主席、民主黨籍聯邦眾議院議員麥高文（Jim McGovern）抨擊國際奧會及贊助商。

他說：「如果可以有選擇，我相信沒有任何運動員會想在犯有種族滅絕和違反人道罪的國家比賽，但他們迫於無奈的參加，只因國際奧會與贊助商的無能。」