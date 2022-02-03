冬奧4日晚登場 僅20餘領袖出席

中國當局視北京冬奧為一次向國際社會展示實力的機會，各項防疫採最嚴格標準。圖為冬奧開幕前，中國國家體育場二日舉行絢麗多姿的燈光秀。（路透）

2022年北京冬奧 會將於4日晚8點登場，中國視這項運動盛會為一次向國際社會展示實力的機會，中國國家主席習近平 3日也表示，「中國已做好準備，將為世界奉獻一屆簡約、安全、精采的奧運盛會」。然而，CNN報導，由於新冠疫情，加上美國帶頭外交抵制不派官員出席，只有20多位總統、總理和王室要員等領袖級人物參加冬奧開幕式。

據新華社報導，習近平4日晚間將出席在中國國家體育場舉行的北京冬奧開幕式，並宣布開幕。習3日透過視訊向國際奧委會第139次全會開幕式發表致詞表示，目前世界百年未有之大變局，和世紀新冠肺炎疫情疊加，人類面臨多重困難。國際奧委會領導奧林匹克運動勇毅向前，發揮重要而獨特作用。

習近平強調，「中國做好了準備，將竭誠為世界奉獻一屆簡約、安全和精采的奧運盛會，踐行『更快、更高、更強』且更團結的奧林匹克格言。」

「習普會」將談國際熱點

俄羅斯總統普亭將出席冬奧開幕式，行前他在新華社發表署名文章並接受央視專訪。針對「習普會」，他表示將與習近平全面討論雙邊、地區和全球議程中的關鍵問題，並指討論國際熱點問題是本次訪問重要內容，對解決全球和地區問題擁有近似和一致的立場，是俄羅斯和中國協調外交政策的基礎。

普亭還意有所指說，一些國家為了一己私利將體育問題政治化的企圖越來越明顯，這從根本上就是錯誤的，違背奧林匹克憲章精神和原則。

根據中國外交部公布名單，新加坡、阿根廷、厄瓜多、蒙古、波蘭、塞爾維亞等民主國家由總統或總理出席冬奧開幕。但因美國外交抵制，英國、澳洲、加拿大等國都以北京的人權問題為由未派官員參加，紐西蘭、荷蘭、瑞典、奧地利等國則以疫情或中國防疫管控太嚴格為由，拒絕了從本國派官員參加的邀請。

相對地，普亭、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德、埃及總統塞西等出席賓客，傳達出北京逐漸遠離西方、與一些威權領導人形成集團的印象。

聯合國秘書長出席力挺

聯合國秘書長古特瑞斯上月就表明會出席。他表示，冬奧必須被視作「和平工具」，「冬奧是極其重要的賽事，象徵運動要角匯聚一堂，倡議和平。我打算出席開幕式」。他的發言人表示，古特瑞斯期盼藉此行會晤中方高官。

不過，美國民主黨聯邦參議員默克利2日批評古特瑞斯罔顧多國外交抵制北京冬奧，仍決定出席觀禮。默克利說，「聯合國基本上辜負人權，古特瑞斯現身奧運很丟臉」。

白宮強調拜登 會看轉播

美國不派任何政府官員前往北京出席冬奧，拜登去年12月宣布外交抵制北京冬奧，因為中方在新疆進行種族滅絕等侵害人權行為。白宮發言人莎奇2日表示，儘管美國外交抵制北京冬奧，但拜登總統絕對會收看轉播。