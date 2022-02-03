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影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

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影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

中央社安卡拉3日專電
美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社
美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

伊斯蘭國首腦庫雷希命喪美軍突擊，報導稱，戰機掩護3架直升機，約30名特種部隊成員衝進土耳其、敘利亞邊境樓房中激烈衝突約3小時。美軍行動後引爆一架疑遇襲直升機。

➤➤➤拜登宣布 美軍特種部隊擊殺IS領導人庫雷希

白宮發布總統拜登聲明說：「感謝美軍的技巧與勇氣，我們已經成功把伊斯蘭國（ISIS）的領導人庫雷希（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）從戰場中剷除。美軍從軍事行動中全員安返。」ISIS於2014年6月宣布建立新哈里發國並且定名為伊斯蘭國（IS），拜登以原來名號稱之。

半島電視台（Al Jazeera）報導，美國高階官員告訴記者，庫雷希在美軍突擊行動中將自己引爆而亡。

IS在前首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）2020年10月遭美國特種部隊擊殺數天後，任命庫雷希為新首領。

在敘利亞西北部伊德利布省阿提瑪（Atmeh）徹夜展開的突襲行動至少造成13人喪生，包括6名兒童、4名婦女。當地鄰近土耳其邊境，是敘利亞反對勢力掌控區內人口密集的城鎮。

居民表示，直升機在目標建築物上方盤旋逾兩小時後發動攻擊。美軍特種部隊展開地面作戰任務，對那棟房屋進行突襲。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）引述當地救援團隊報導，這項行動於當地時間凌晨零時40分左右展開，激烈衝突持續了大約3個小時。3架美軍直升機在一架戰機掩護下，鎖定位於阿提瑪以東的一間3層樓房。當地距土耳其邊界約兩公里。

在據信從敘利亞東部起飛的這架戰機展開任務前，美方已先出動數架偵察機。在敘利亞打擊IS的美國為首聯軍在敘東有若干軍事基地。

當地整個地區都可以聽到美軍直升機上的擴音器用伊拉克方言喊話，要求據信在樓房內開會的IS戰士投降。經約一小時零星衝突後，30名左右美軍特種部隊成員降落地面，衝進樓房。

目擊者表示，他們聽到士兵要求一名婦女投降，遭對方拒絕，暴力衝突隨即爆發。她後來離開樓房，引爆身上的炸彈腰帶。

美軍特種部隊行動前曾先將一個家庭從攻擊目標區撤離到安全地點。

突擊行動目標所在的樓房據報由出身敘利亞西北部阿勒坡（Aleppo）的50歲男子承租，他有兩名妻子、5個小孩。與屋主熟識人士指出，屋主曾多次想要與房客喝杯茶卻一再遭拒，因而引起懷疑。

一位軍事領袖告訴中東之眼，美軍在行動結束後將一架直升機引爆，可能因為直升機在行動中遇襲，已無法返回基地。當地消息人士指出，美軍偵察機接下來展開數次空襲，摧毀突擊行動進行的場址。

當地消息人士指出，由於目標地點非常靠近難民營和住宅區，這項突擊行動非常複雜。一旦攻擊目標向帳篷區或住宅區逃竄，美軍特種部隊恐怕難以從地面機動因應。

美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社
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