影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

伊斯蘭國首腦庫雷希命喪美軍突擊,報導稱,戰機掩護3架直升機,約30名特種部隊成員衝進土耳其、敘利亞邊境 樓房中激烈衝突約3小時。美軍行動後引爆一架疑遇襲直升機。

➤➤➤拜登 宣布 美軍特種部隊擊殺IS領導人庫雷希

白宮 發布總統拜登聲明說:「感謝美軍的技巧與勇氣,我們已經成功把伊斯蘭國(ISIS)的領導人庫雷希(Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi)從戰場中剷除。美軍從軍事行動中全員安返。」ISIS於2014年6月宣布建立新哈里發國並且定名為伊斯蘭國(IS),拜登以原來名號稱之。

Happening Now: President Biden delivers remarks on a successful counterterrorism operation in Northwest Syria to protect the American people and make the world a safer place. https://t.co/tGy7hrFsoY