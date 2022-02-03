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紐時：美若對俄制裁 普亭將求助中國

中央社北京3日綜合外電報導

中國領導層認為，西方和俄羅斯在烏克蘭問題上對決，是對美國影響力和決心的考驗，可能使美方因將中國視為21世紀突出的戰略對手而日益支持台灣等針對性作法減弱。

「紐約時報」（The New York Times）報導，美國擔心俄國恐入侵烏克蘭，因此採取行動對俄國施加最大壓力，但俄國總統普亭（Vladimir Putin）卻從全球最強大夥伴中國得到了紓緩。

普亭對美國和北大西洋公約組織（NATO）的不滿，已獲中國表態支持。中國在聯合國安全理事會與俄國攜手阻止討論烏克蘭情勢的會議繼續，並對美國警告一旦俄國入侵烏克蘭將造成「全球安全和經濟風險」並殃及中國，充耳不聞。

在冬季奧運開幕典禮前，普亭明天將在北京與中國國家主席習近平會面。美國總統拜登和其他國家領導人都刻意表示，將對北京冬奧進行外交抵制。

儘管中俄可能達成的詳細協議尚未對外揭露，但普習會本身即可望再次公開展現雙方的地緣政治友好關係。這是習近平將近2年來首度與外國領袖面對面會晤。

中國承諾對普亭提供經濟和政治支持，不但可能削弱拜登排擠普亭的策略，美中對抗也可能暫時不會出現翻天覆地的改變。

曾在美國前總統歐巴馬時期擔任白宮國安會亞洲事務資深主任、現任教美國喬治城大學（Georgetown University）的麥艾文（Evan S. Medeiros）說：「一旦烏克蘭問題引爆戰事，中俄公然相互結盟，那麼陡然之間，我們所處的世局會看似截然不同。」

中國領導層密切關注俄美在烏克蘭問題上的對抗，中國官媒的報導強調北約各國間的分歧，並對美國加以批評，有時出以幸災樂禍的態度。

美國政府官員表示，他們擔心習近平在北京峰會將安慰普亭稱，一旦美國對俄國施加嚴格的經濟制裁，如同美方所揚言，則中國將力挺俄國。

2014年俄國吞併克里米亞半島時，美國就對俄國實施過類似制裁，當時俄方也向中國求助，以獲取投資和貿易，將制裁的衝擊力減至最低。當年中國與俄國簽訂了價值4000億美元的天然氣供應合約。

喬治華盛頓大學（George Washington University）客座教授史內戈瓦雅（Maria Snegovaya）曾參與撰寫華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）有關美國制裁俄國的報告，她指出，2014年的情況使俄國進一步向中國靠攏。

她預言，中國會再度伸出援手以緩和美國制裁的衝擊；並指出，中國現在是俄製武器、俄國漁獲和木材的一大買家，2020年成為俄國原油和天然氣的最大進口國。

俄國 普亭 烏克蘭

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