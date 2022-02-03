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拜登宣布 美軍特種部隊擊殺IS領導人庫雷希

拜登宣布 美軍特種部隊擊殺IS領導人庫雷希

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登3日宣布，美軍特種部隊稍早在敘利亞西北部襲殺伊斯蘭國（IS）的最高領導人庫雷希。據指庫雷希又名Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla。路透/EYEPRESS Images
美國總統拜登3日宣布，美軍特種部隊稍早在敘利亞西北部襲殺伊斯蘭國（IS）的最高領導人庫雷希。據指庫雷希又名Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla。路透/EYEPRESS Images

拜登3日宣布，美軍特種部隊稍早在敘利亞西北部襲殺伊斯蘭國（IS）的最高領導人。

拜登透過白宮發出聲明，「昨晚，在我的指示下，美國武力在敘利亞西北部成功進行一次反恐行動，以保護美國人民和我們的盟友，將世界變成一個更安全的地方」。

拜登表示，「感謝我國武裝部隊的技能與勇氣，我們已經脫離了IS領導人庫雷希（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi）的戰場，所有美國人已自行動安全返回」。

拜登將於3日早上稍後向全美國發表講話。BBC引述當地急救人員說法，包含6名孩童在內，共13人在反對派控制的Atmeh鎮被殺。據指出，庫雷希在行動開始時引爆炸彈，殺死他自己與家族成員。

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