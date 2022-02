拜登宣布 美軍特種部隊擊殺IS領導人庫雷希

拜登 3日宣布,美軍特種部隊稍早在敘利亞西北部襲殺伊斯蘭國(IS)的最高領導人。

拜登透過白宮 發出聲明,「昨晚,在我的指示下,美國武力在敘利亞西北部成功進行一次反恐行動,以保護美國人民和我們的盟友,將世界變成一個更安全的地方」。

拜登表示,「感謝我國武裝部隊的技能與勇氣,我們已經脫離了IS領導人庫雷希(Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi)的戰場,所有美國人已自行動安全返回」。

拜登將於3日早上稍後向全美國發表講話。BBC引述當地急救人員說法,包含6名孩童在內,共13人在反對派控制的Atmeh鎮被殺。據指出,庫雷希在行動開始時引爆炸彈,殺死他自己與家族成員。

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme