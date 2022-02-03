我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會主席：將在冬奧閉環與彭帥會面

「小非農」見凶兆 預示美國1月就業報告不妙

國際奧會主席：將在冬奧閉環與彭帥會面

中央社北京3日綜合外電報導
國際奧會主席巴赫(左)去年11月21日透過視訊與失蹤多日的中國網球名將彭帥通話。歐新社
國際奧會主席巴赫(左)去年11月21日透過視訊與失蹤多日的中國網球名將彭帥通話。歐新社

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，他將在北京冬奧的「閉環系統」裡和中國女網名將彭帥會面。

彭帥去年11月在社群媒體指控前中國國務院副總理張高麗曾對她性侵，之後一度神隱，她的安危引發大眾關切。

北京冬奧將於4日正式揭幕，為防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取閉環管理，所有與會者的行動都受到限制。

彭帥上個月曾說，她從未指控遭到任何人性侵，發文遭到誤解。張高麗則從未就此事發言。

國際奧會過去數週與彭帥多次視訊通話，巴赫並說，計劃與彭帥在北京冬奧期間會面。

巴赫在記者會上說，「從她的解釋我們得知…她住在北京，可以自由行動，可以和家人及朋友共度時光。現在我們可以進行下一步，親自與她本人會面，了解她的安危與精神狀況。」

巴赫並表示，如果彭帥想要對她提出的指控發起調查，他會給予支持。

他說，「如果她（彭帥）想要調查，我們也會支持。但這是她的人生、她的指控。我們親自見到她後，將能更清楚她的人身安全與精神狀況。」

世界女子職業網球協會（WTA）先前表示，彭帥雖然露面，但WTA並未減緩對她健康和安全的擔憂。WTA因擔憂彭帥和其他球員的安全，已經宣布暫停在中國及香港的所有賽事。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

彭帥 北京冬奧 性侵

上一則

美國外交抵制北京冬奧 拜登保證一定會看轉播

延伸閱讀

澳網女單決賽 現場發放千件「彭帥在哪裡」T恤

澳網女單決賽 現場發放千件「彭帥在哪裡」T恤
澳網女子決賽 場外將派發千件聲援彭帥T恤

澳網女子決賽 場外將派發千件聲援彭帥T恤
國際奧會：上周與彭帥通話 期待北京冬奧見面

國際奧會：上周與彭帥通話 期待北京冬奧見面
球迷穿標語T恤挺彭帥被阻 澳網改口：不鬧事就放行

球迷穿標語T恤挺彭帥被阻 澳網改口：不鬧事就放行

熱門新聞

2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

2022-01-26 09:12

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜
維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人