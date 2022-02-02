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新一波暴風雪 從新墨州到緬因 近5000航班取消

新一波暴風雪 從新墨州到緬因 近5000航班取消

編譯孫梁／綜合2日電
密西根州2日大雪紛飛，路況極差。在安娜堡市附近西艾森豪公園道上，警方到場處理車禍。(美聯社)
密西根州2日大雪紛飛，路況極差。在安娜堡市附近西艾森豪公園道上，警方到場處理車禍。(美聯社)

從洛磯山脈向東移動的強烈冬季風暴2日給中部廣大地區帶來降雨、凍雨、降雪和低溫天氣，奧克拉荷馬、堪薩斯、密蘇里、伊利諾、印第安納和密西根等州不是降雪逾呎，就是出現冰冷的雨夾雪，導致路面結冰，影響陸空交通，全國取消近5000個航班，多州的州府機關和學校關閉，交通部門警告居民避免開車上路。

新一輪的冬季風暴從新墨西哥和科羅拉多州將一直向東延伸到緬因州，沿途多州發布了風暴警告。

科羅拉多州的科羅拉多泉鎮(Colorado Springs)降雪22吋，丹佛地區是10吋，預計未來仍有更多降雪，科州的大學、州府辦公室和州議會均已關閉。

全國取消航班近5000個，包括聖路易、芝加哥、堪薩斯市和底特律等機場，丹佛機場取消航班130多個。西南航空公司2日取消聖路易機場的全部航班，3日將取消達拉斯機場的航班。

許多地區的降雪超過或接近一呎，伊州中部的李文斯頓鎮(Lewistown)是14.4吋，密蘇里州東北部的漢尼巴鎮(Hannibal)降雪11.5吋。由於降雪將持續到3日，伊州中部和印州北部仍將有大量降雪，3日將達12到18吋，密蘇里州降雪較少的地區預計也達八吋，密西根州部分地區可能降雪一呎。

印州州警表示，印州西北部的降雪量大，導致路面結冰、溼滑、泥濘和視線不清，路況極差，民眾應避免出門，待在家裡；密蘇里州中部的70號州際公路發生車禍，部分路段被關閉。

從肯州的路易維爾(Louisville)到田納西州曼菲斯的俄亥俄河谷地區下了凍雨，路面結冰嚴重，交通十分危險，肯州州長貝希爾(Andy Beshear)下令州府機關3日關閉。

冬季風暴還將向南深入到德州，但可能不會出現去年2月的嚴寒低溫天候，德州電網近一年前在酷寒冰凍中癱瘓，爆發了美國史上最嚴重的斷電災難。截止2日下午，德州和其他地區都沒有大範圍的斷電。

許多人在雪中作樂，感謝大雪帶來生意。芝加哥一名男子帶兒子在滿天雪花的戶外滑雪橇，說寒冷和身上被雪打濕是樂趣，回家喝杯熱可可就能暖和起來。底特律一家綠化與澆灌公司的業主表示，他們還提供鏟雪和撒鹽服務，但前一段時間下雪少，公司的業務不多，但這一次不一樣，能幹上兩到三天。

伊利諾州芝加哥市林肯公園內2日布滿大雪。(美聯社)
伊利諾州芝加哥市林肯公園內2日布滿大雪。(美聯社)
伊利諾州芝加哥市林肯公園內2日布滿大雪。(美聯社)
伊利諾州芝加哥市林肯公園內2日布滿大雪。(美聯社)

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