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美軍部署東歐 白宮：這是對北約承諾 不會入烏作戰

一洲焦點／治安太壞、CNN執行長辭職、美增援烏克蘭

朝鮮僵局 美喊對話 平壤不甩

編譯中心／綜合報導

北韓南韓及美國僵局持續，面對美國呼籲以外交及對話方式解決問題，北韓外交部2日重申希望美國先撤回對北韓的敵對政策。

北韓外交部在官方網站上發文，指美國吵著要「外交解決」、「對話」之前，應先停止對北韓的軍事威脅，並撤回對北韓的敵對政策。

北韓主張，朝鮮半島緊張情勢都源於美國對北韓敵對政策，並批評南韓和美國未如先前承諾中止軍演，反而在近幾年間實施上百次，將攻擊性軍事手段及戰略核武引進朝鮮半島周邊地區，嚴重危及北韓國安。

文中引述中國外交部相關人士說法指出，美國應放棄目前的「制裁萬能論」，以務實做法解決北韓憂慮。

北韓與美國及南韓的實質對話斷絕已久，北韓勞動黨日前會議中提出重新檢視當初為與美國建立互信關係所採取的多項措施，包括核試驗、發射洲際飛彈等目前北韓中斷的活動，都可能重啟。

北韓先前希望藉由中止核試驗、停止發射洲際飛彈等「善意措施」，爭取美國放寬制裁，但美方堅持「無條件下進行對話」，雙方僵持不下。

韓聯社指出，北韓外交部發文，可能是因為美國國防部發言人柯比日前表示，美國一直希望在沒有條件前提下進行對話，但北韓想「走別的路」。

北韓上月進行7次飛彈試射，其中在1月30日發射的火星12型中程飛彈射程可達美國關島。

北韓 南韓 火星

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