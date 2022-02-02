美軍部署東歐 白宮：這是對北約承諾 不會入烏作戰

美國國防部發言人柯比（John Kirby）。美聯社

為因應烏克蘭 危機，五角大廈首度將美軍送往東歐，美國國防部 發言人柯比（John Kirby）表示，這是要向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發出強烈訊號，並展現美國重視北約的立場，美國準備好捍衛北約盟友；部署是暫時性的，部隊不會進入烏克蘭。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）2日表示，運兵前往東歐，是基於北約第五條集體防禦所規定的義務與承諾，美軍不會前往烏克蘭，不會在烏克蘭境內作戰。

國防部官員表示，約2000名美軍未來幾天將從北卡州布雷格堡出發，其中1700名美軍將前往波蘭，300人前往德國；原本駐德的1000名美軍將調往羅馬尼亞。

美國國防上月24日預備8500名美軍，隨時進駐東歐協防北約安全，美國總統拜登 28日說，近期內將送一小批美軍至東歐，國防部在本月2日就宣布拜登批准出兵；一周內五角大廈從整軍待命到下令出發，凸顯局勢變化快速。

華爾街日報報導，一名國防部官員說，24日起待命人數持續成長，到目前約1.2萬人，國防部最新的派兵行動就是來自待命中的軍隊。

國防部官員說，美軍可能用來協助撤離在烏克蘭的美國民眾，共有3萬人；且協助撤僑毋須美軍入境烏克蘭，在邊界接應即可。

此外，莎奇表示，為避免發送「俄羅斯可能做什麼」的錯誤訊號，拜登政府將不會繼續以「迫在眉睫」（imminent）形容俄烏衝突，但是，俄羅斯仍隨時（at any time）可能侵略烏克蘭。

烏克蘭政府近日來一再呼籲美國不要以過激言詞形容局勢緊張，擾亂烏克蘭民心；白宮改變說法，或許與此有關。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）2日緩頰表示，或許大家說法不同，但評估是一樣的，烏克蘭為各種情況發展做好準備。

在處理俄烏衝突上，與美國態度大相徑庭的法國總統馬克宏宣布，將與拜登通話，且不排除造訪俄羅斯首都莫斯科，他表示，首要任務是避免局勢升級。

普亭維持願與各國溝通的基調，但目前沒打算與拜登再度通話。

克里姆林宮嘲諷稱，「就算是糊塗至極的英國首相，普亭也願意和他說話。」克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，美俄總統溝通是好的，但目前沒有任何規畫，有必要時才會這麼做。