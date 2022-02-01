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美俄外長通話30分鐘 布林肯：如無意侵烏 現在就應撤軍

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美俄外長通話30分鐘 布林肯：如無意侵烏 現在就應撤軍

中央社／華盛頓1日綜合外電報導
俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天與國務卿布林肯通話，拉夫羅夫表示，華府已準備好討論莫斯科的安全疑慮。（路透）
俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天與國務卿布林肯通話，拉夫羅夫表示，華府已準備好討論莫斯科的安全疑慮。（路透）

美國國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話時，敦促俄國「立即」讓緊張情勢降溫，並從烏克蘭邊界撤軍。

國務院在聲明中表示，布林肯「強調（若俄國）進一步侵略烏克蘭，將迅速面臨嚴重後果，並敦促俄國依循外交途徑」。

拉夫羅夫則說，華府已準備好討論莫斯科的安全疑慮。

路透報導，美國國務院一名高層官員匿名告訴記者，布林肯在長約30分鐘的電話會談中告訴拉夫羅夫，如果莫斯科無意侵略，現在就是撤軍的時候。

這名官員說，布林肯與拉夫羅夫以英語進行「專業且相當坦率的」溝通，但未達成突破或協議，華府未看到任何可能降溫的跡象。

官員表示：「我們不斷聽到俄國保證沒有侵略計畫，但我們看到的每個行動無疑是相反的，軍隊、重型武器持續集結，移往邊界。」

俄國已在烏克蘭邊界附近集結超過10萬兵力，同時否認有侵略計畫。美國及其盟友則都警告，俄國若侵略烏克蘭，將引發嚴厲制裁。

俄方要求禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），以及北約部隊得撤出東歐。西方上周正式否決俄方要求，但表示願意討論軍備控制和信心建立措施。

國務卿布林肯今天與俄羅斯外長拉夫羅夫通話時表示，如果莫斯科無意侵略，現在就是撤軍...
國務卿布林肯今天與俄羅斯外長拉夫羅夫通話時表示，如果莫斯科無意侵略，現在就是撤軍的時候。（路透）

俄國 烏克蘭 布林肯

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