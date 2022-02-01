我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

坐擁超級盃7冠 NFL傳奇四分衛布雷迪IG宣告退役

普亭：美國無視俄安全要求 盼持續對話

記者張文馨／華盛頓報導
俄羅斯總統普亭。(美聯社)
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）1日表示，美國和北約無視俄羅斯對安全的基本顧慮，但他希望「外交對話能持續下去」；美國國務卿布林肯和俄國外交部長拉夫羅夫同日通話，布林肯警告俄國，一旦發動侵略將面臨立即且嚴重的後果。

俄羅斯在烏克蘭邊境部署超過10萬大軍，衝突一觸即發，普亭1日會晤匈牙利總理奧班（Viktor Orban），在會後聯合記者會指控，美國正努力將俄羅斯拖入一場俄羅斯和烏克蘭都不樂見的軍事衝突。

「他們（指美國與北約）最重要的目標就是遏制俄羅斯發展。」普亭說，烏克蘭議題只是他們達成目標的手段，他們可以把俄羅斯拖入軍事衝突，順勢迫使歐洲盟友對俄羅斯發動嚴厲制裁。

克里姆林宮要求北約不得東擴，保證拒絕烏克蘭入會，並要求北約自前蘇聯國家撤軍，三項要求均遭美國和北約拒絕，美國和北約上月再度書面回覆俄國，重申此立場。

普亭說，「看不到美國和北約充分考慮此事。」

普亭說，北約東擴且納入烏克蘭，都將造成對俄國乃至全球的和平威脅，也可能導致俄羅斯和北約的戰爭，若大家深入思考這些問題，嚴肅看待俄羅斯的要求和利益，就會知道危機可以避免，解決之道要被找到。

紐約時報報導，普亭去年12月曾說，若西方國家無法滿足要求，俄國可能採取不特定的軍事技術手段；但普亭的最新談話，沒再重複這些威脅，而是提到外交運作中，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）可能很快會造訪莫斯科。

普亭說，相信最終會找到解決之道。

同日，美國國務卿布林肯和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話，討論美國答覆俄羅斯安全要求的書面內容，布林肯重申，美國對烏克蘭主權和領土完整的承諾，以及所有國家都能自由決定其外交政策和盟友，敦促俄羅斯撤離駐守在俄烏邊境的部隊和武器，警告俄羅斯，一旦發對對烏攻擊，將面臨立即且嚴厲的後果。

華盛頓郵報報導，拉夫羅夫抱怨，美國的書面內容聚焦次要議題，對於關鍵議題，美方反應極度消極。

華郵上月31日引述一位美國官員報導，俄方已書面答覆美國，不過，拉夫羅夫否認，他說，答案還在寫。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

上一則

「受害者家屬應有發言權」 槍殺非裔男 法官拒白男認罪協議

下一則

坐擁超級盃7冠 NFL傳奇四分衛布雷迪IG宣告退役

延伸閱讀

法俄領袖通話 樂見烏克蘭正面進展

法俄領袖通話 樂見烏克蘭正面進展
布林肯賀虎年 承諾持續推進和平繁榮未來

布林肯賀虎年 承諾持續推進和平繁榮未來
法俄領袖通電話 商討烏克蘭及歐洲安全問題

法俄領袖通電話 商討烏克蘭及歐洲安全問題
普亭稱無意打烏克蘭 將尋「諾曼第模式」與德法烏談判

普亭稱無意打烏克蘭 將尋「諾曼第模式」與德法烏談判

熱門新聞

密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

2022-01-26 09:12
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
中國駐美大使秦剛。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

美中火藥庫 秦剛：台灣可能讓兩國捲入軍事衝突

2022-01-28 21:04

超人氣

更多 >
「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
在洛杉磯收入多少才算富有？超級富豪平均薪水看這裡

在洛杉磯收入多少才算富有？超級富豪平均薪水看這裡
馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」
房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金