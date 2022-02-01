普亭：美國無視俄安全要求 盼持續對話

俄羅斯總統普亭。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）1日表示，美國和北約無視俄羅斯對安全的基本顧慮，但他希望「外交對話能持續下去」；美國國務卿布林肯和俄國外交部長拉夫羅夫同日通話，布林肯警告俄國，一旦發動侵略將面臨立即且嚴重的後果。

俄羅斯在烏克蘭 邊境部署超過10萬大軍，衝突一觸即發，普亭1日會晤匈牙利總理奧班（Viktor Orban），在會後聯合記者會指控，美國正努力將俄羅斯拖入一場俄羅斯和烏克蘭都不樂見的軍事衝突。

「他們（指美國與北約）最重要的目標就是遏制俄羅斯發展。」普亭說，烏克蘭議題只是他們達成目標的手段，他們可以把俄羅斯拖入軍事衝突，順勢迫使歐洲盟友對俄羅斯發動嚴厲制裁。

克里姆林宮要求北約不得東擴，保證拒絕烏克蘭入會，並要求北約自前蘇聯國家撤軍，三項要求均遭美國和北約拒絕，美國和北約上月再度書面回覆俄國，重申此立場。

普亭說，「看不到美國和北約充分考慮此事。」

普亭說，北約東擴且納入烏克蘭，都將造成對俄國乃至全球的和平威脅，也可能導致俄羅斯和北約的戰爭，若大家深入思考這些問題，嚴肅看待俄羅斯的要求和利益，就會知道危機可以避免，解決之道要被找到。

紐約時報報導，普亭去年12月曾說，若西方國家無法滿足要求，俄國可能採取不特定的軍事技術手段；但普亭的最新談話，沒再重複這些威脅，而是提到外交運作中，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）可能很快會造訪莫斯科。

普亭說，相信最終會找到解決之道。

同日，美國國務卿布林肯和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通話，討論美國答覆俄羅斯安全要求的書面內容，布林肯重申，美國對烏克蘭主權和領土完整的承諾，以及所有國家都能自由決定其外交政策和盟友，敦促俄羅斯撤離駐守在俄烏邊境的部隊和武器，警告俄羅斯，一旦發對對烏攻擊，將面臨立即且嚴厲的後果。

華盛頓郵報報導，拉夫羅夫抱怨，美國的書面內容聚焦次要議題，對於關鍵議題，美方反應極度消極。

華郵上月31日引述一位美國官員報導，俄方已書面答覆美國，不過，拉夫羅夫否認，他說，答案還在寫。