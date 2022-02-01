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紐時：兩黨較勁國會選舉 億萬富豪與金主熱情相挺

記者顏伶如／綜合報導
為爭奪期中選舉席次，兩黨陣營都獲得億萬富豪及金主熱情相挺。圖為參議員莉莎‧穆考斯基(中)。(美聯社)
為爭奪期中選舉席次，兩黨陣營都獲得億萬富豪及金主熱情相挺。圖為參議員莉莎‧穆考斯基(中)。(美聯社)

紐約時報1日報導，面對2022年即將登場的期中選舉，兩黨都為爭奪國會多數席次努力衝次，雙方陣營都獲得億萬富豪及金主熱情相挺，民主黨共和黨在2021年裡各自募得大約打破往年紀錄的4億元政治獻金。

聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)31日公布的選舉募款最新統計顯示，期中選舉的競選募款較勁，早在2022年來臨之前就已展開；億萬富豪開支票給支持政黨旗下的超級政治行動委員會(super PAC)，網路平台收到大批民眾小額捐款，有參選打算的百萬富翁更是為自己的競選團隊砸錢不手軟。

兩黨目前在參議院各占50席，民主黨在眾議院僅享有些微領先，期中選舉是否改變兩黨國會勢力版圖，備受矚目。

報導指出，2021年中，民主黨與共和黨的全國委員會及國會選舉委員會，募款結果幾乎旗鼓相當，大約有4億元。

曾經在前總統川普彈劾案中投下贊成票的共和黨籍阿拉斯加州聯邦參議員莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)，期中選舉將尋求連任。穆考斯基在黨內初選將遇到的挑戰者，是獲得川普背書的阿拉斯加州政府行政廳長奇巴卡(Kelly Tshibaka)。

2021年12月，穆考斯基收到選舉獻金對象包括前總統布希(George W. Bush)。穆考斯基選舉團隊到目前為止累計募款金額將近140萬元，2022年開年選舉團隊可以動用的現金高達420萬。相較之下，奇巴卡競選團隊募款總額約60萬2000元，可動用現金約63萬4000元。

紐約時報報導，布希也為另外幾位具有指標意義的共和黨候選人捐款，包括捐款5800元給共和黨籍眾議員當中反川立場最鮮明的懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)。

錢尼這次在黨內初選也將面臨獲川普背書的參選人海吉曼(Harriet Hageman)挑戰，但錢尼募款成果顯然表現較佳，競選團隊在去年第四季募得200萬元，海吉曼則募得約44萬3000元。

紐約時報分析，從兩黨募款情形看來，國會多數席次爭奪戰，如今儼然變得越來越昂貴。

在喬治亞州，尋求連任的民主黨籍現任聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)，去年第四季募得980萬元，募款成績在黨內傲視群雄。根據聯邦選舉委員會登記，沃諾克選舉團隊在2021年底的累計募款總額約2300萬元。

沃諾克的共和黨對手為川普支持的退休運動員沃克(Herschel Walker)。報導指出，沃克來勢洶洶，在共和黨陣營成為募款實力最強的政治新人，競選團隊已募得540萬元。

為眾院民主黨超級政治行動委員會捐款的富豪，包括捐款400萬元的芝加哥報業鉅子艾昌納(Fred Eychaner)、捐款145萬元的領英(LinkedIn)共同創辦人兼矽谷創業家霍夫曼(Reid Hoffman)等。眾院共和黨超級政治行動委員會獲得捐款的對象，則有捐款1000萬元的保險業大亨萊恩(Patrick G. Ryan)以及同樣出手1000萬元的避險基金經理人葛里芬(Ken Griffin)。

共和黨 民主黨 期中選舉

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