安理會開議商討烏克蘭危機 美俄劍拔弩張

俄羅斯和美國今天在聯合國安全理事會，針對俄國在烏克蘭邊界結集軍隊一事劍拔弩張。(美聯社)

俄羅斯 和美國今天在聯合國安全理事會針對俄國 在烏克蘭 邊界結集軍隊一事劍拔弩張，此時西方國家加強了得失重大的外交努力，以避免歐洲爆發公然衝突。

在相關緊張情勢不斷升溫下，美國誓言，俄方若在這項多年來受到最高度關注的聯合國會議之一提出任何「假消息」，都會遭到反駁。

安理會這項會議是應美國要求召開，此時外界日益擔心，俄國即將入侵烏克蘭，但俄國當局對此加以否認。

拜登總統在會議開幕時發表聲明警告俄國，必須展現以外交途徑解決烏克蘭問題的意願，否則將遭到嚴厲報復。

拜登說：「如果俄羅斯真誠願意透過對話來處理我們各自的安全疑慮，那麼美國與盟邦和夥伴將繼續真誠參與。否則俄羅斯若決定揚棄外交手段以進攻烏克蘭，那就必須承擔責任，立即面對嚴重的後果。」

俄國曾企圖阻止15國組成的安理會召開這項會議，俄駐聯合國大使涅本齊亞（Vasily Nebenzya）今天指控美國，企圖以挑起爭論來「激發歇斯底里情緒」。

但美國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas－Greenfield）表示，俄方集結軍隊就是這項會議必須召開的原因；至於俄方阻止開會的舉動則遭到安理會15個理事國中10個挺美國家的反對。

影片來源：YouTube United Nation