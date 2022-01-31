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安理會開議商討烏克蘭危機 美俄劍拔弩張

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安理會開議商討烏克蘭危機 美俄劍拔弩張

中央社聯合國總部31日綜合外電報導
俄羅斯和美國今天在聯合國安全理事會，針對俄國在烏克蘭邊界結集軍隊一事劍拔弩張。(美聯社)
俄羅斯和美國今天在聯合國安全理事會，針對俄國在烏克蘭邊界結集軍隊一事劍拔弩張。(美聯社)

俄羅斯和美國今天在聯合國安全理事會針對俄國烏克蘭邊界結集軍隊一事劍拔弩張，此時西方國家加強了得失重大的外交努力，以避免歐洲爆發公然衝突。

在相關緊張情勢不斷升溫下，美國誓言，俄方若在這項多年來受到最高度關注的聯合國會議之一提出任何「假消息」，都會遭到反駁。

安理會這項會議是應美國要求召開，此時外界日益擔心，俄國即將入侵烏克蘭，但俄國當局對此加以否認。

拜登總統在會議開幕時發表聲明警告俄國，必須展現以外交途徑解決烏克蘭問題的意願，否則將遭到嚴厲報復。

拜登說：「如果俄羅斯真誠願意透過對話來處理我們各自的安全疑慮，那麼美國與盟邦和夥伴將繼續真誠參與。否則俄羅斯若決定揚棄外交手段以進攻烏克蘭，那就必須承擔責任，立即面對嚴重的後果。」

俄國曾企圖阻止15國組成的安理會召開這項會議，俄駐聯合國大使涅本齊亞（Vasily Nebenzya）今天指控美國，企圖以挑起爭論來「激發歇斯底里情緒」。

但美國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas－Greenfield）表示，俄方集結軍隊就是這項會議必須召開的原因；至於俄方阻止開會的舉動則遭到安理會15個理事國中10個挺美國家的反對。

影片來源：YouTube United Nation

俄國 烏克蘭 俄羅斯

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