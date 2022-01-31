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不蹈二戰姑息覆轍 美兩黨將端毀滅性對俄制裁

中央社華盛頓30日綜合外電報導
聯邦參議院外交委員會主席、民主黨參議員梅南德茲。(美聯社)
聯邦參議院外交委員會主席、民主黨參議員梅南德茲。(美聯社)

重量級聯邦參議員30日表示，兩黨即將就制裁俄羅斯的相關法案達成共識，只要派軍進入烏克蘭，俄國經濟就會遭「毀滅性打擊」，還強調絕不重蹈二戰前夕的姑息主義。

法新社報導，美國聯邦參議院外交委員會主席、民主黨參議員梅南德茲（Bob Menendez）表示，美國要向俄羅斯總統普亭發出「任何這類侵略均不可接受」的明確信息，這點至關重要。

梅南德茲在美國有線電視新聞網（CNN）裡說：「我們不容再有慕尼黑時刻，普亭不會對烏克蘭收手。」還說相關立法距完成僅「一步之遙」。

所謂慕尼黑時刻意指1938年英法德義於慕尼黑召開會議，英法為避免開戰與德國達成慕尼黑協議，在捷克沒與會下同意將捷克的蘇台德區（Sudetenland）割讓給納粹德國，是史上著名的姑息政策。

梅南德茲放狠話的同時，英國已完成自身對俄的包裹制裁方案，英國外相特拉斯（Liz Truss）昨天說完全不給俄國躲掉的空間。

梅南德茲與參院外委會的共和黨要員里契（James Risch）連袂現身，表明兩黨決心。

里契表示，一個兩黨的參議員聯盟馬不停蹄作業，盼完成一個代價會高到讓普亭認真以對的制裁法案，「不同於2014年俄國兼併克里米亞，這回世界的反對力道更為可觀」。

里契還說有鑒俄國高度依賴能源出口，一旦侵烏遭制裁引發油價上漲，對全球經濟會造成災難性衝擊，所有人都不該輕忽制裁後果。

不過兩黨在制裁時機上仍有爭論；一些共和黨人稱現在就應執行，但民主黨人覺得還可再觀察一陣。

俄國 普亭 參議員

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