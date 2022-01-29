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暴雪襲美東10州 波士頓降雪恐逾2呎 上萬戶停電

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暴雪襲美東10州 波士頓降雪恐逾2呎 上萬戶停電

編譯陳韻涵／綜合29日電
暴風雪29日襲美東，東北部10州被雪淹，波士頓雪情最嚴重。圖為波士頓市清潔局出動大量鏟雪車在高速路鏟雪。（Getty Images）
暴風雪29日襲美東，東北部10州被雪淹，波士頓雪情最嚴重。圖為波士頓市清潔局出動大量鏟雪車在高速路鏟雪。（Getty Images）

冬季風暴挾帶疾風暴雪29日侵襲東北部十州，維吉尼亞州到緬因州一片銀白世界；波士頓雪情嚴重，時至30日上午可能降雪逾2呎，堪比1978年波士頓雪災；全美成千上萬戶停電，數千航班取消，陸空交通受阻。

緬因州、新罕布夏、麻州、羅德島州、康乃狄克、紐約、新澤西州、維吉尼亞州，以及馬里蘭州德瑪瓦半島(Delmarva)都受暴雪影響。

根據國家氣象局(NWS)標準，風暴(storm)若挾帶降雪或吹雪(blowing snow，指雪落地後又被強風吹起，影響能見度)，風速超過每小時35哩，能見度不到0.25哩至少達三小時，就會被列為暴雪(blizzard)等級。

在許多地區，29日這場風暴已達暴雪等級；羅德島州全境發布暴雪警告，禁止所有非緊急陸路運輸。

麻州鱈魚角(Cape Cod)疾風達每小時83哩，紐約長島29日晚已降雪逾22吋，新澤西州貝維爾(Bayville)降雪19吋。

NWS氣象學者羅斯(David Roth)表示，紐約、羅德島與麻州南部29日晚受暴風雪影響最劇烈，雪情會在翌日中午好轉，接下來要密切注意緬因州和麻州北部。

天氣預報密切關注波士頓的降雪情況，29日晚的暴雪可能打破2003年締造的27.6吋紀錄；紐約市和費城的降雪量不會破紀錄，但仍可觀，紐約中央公園和費城機場分別至少積雪7.5吋。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，紐約、波士頓和費城的機場29日取消許多航班，東北部超過4500個班次停飛；此外，美國鐵路公司(Amtrak)29日取消往返波士頓與華盛頓特區的阿塞拉快車(Acela Express)。

波士頓居民托瑞(Dominic Torre)開著剷雪卡車上工，清理街道積雪並將鏟起的雪傾倒至充當「雪場」的無人停車場。他說：「超多雪，一大堆雪，我們來回多趟，倒了很多次車斗的雪，還沒結束。」

社群媒體上的影片顯示，波士頓南部的北威茅斯市(North Weymouth)疾風掀起怒潮，街道淹水；另有影片顯示，麻州南塔克特島(Nantucket)淪為水鄉澤國，麻州普萊茅斯(Plymouth)海水倒灌。

麻州逾12萬戶停電，緬因州停電情況較麻州少，約3316戶受影響。

氣候學者表示，氣候變遷導致海水溫度升高，影響風暴的強度。

奧克拉荷馬大學氣象學教授佛塔多(Jason Furtado)表示，溫暖海水讓風暴的水氣更充足，但這並非造就強烈風暴的唯一要素。

這場暴風雪值得慶幸的兩點分別是，細雪較不易壓垮樹枝和電線，風暴來襲時值周末，學校不上課且較少人通勤。 

這場來自中西部暴風雪28日已侵襲芝加哥的中部地區。

芝加哥歐海爾國際機場28日已是大雪彌漫。機場閉路電視顯示，一架中國國際航空公司747貨機在風雪交加下於跑道打滑，撞向附近都是大雪覆蓋的貨箱。影像中可見到其中有一個貨箱被吸進貨機的引擎，立即被絞成碎片，引擎冒出白煙受損，貨機在劇烈震動後停止。

暴風雪29日襲美東，東北部10州被雪淹，波士頓雪情最嚴重。圖為波士頓市一輛公車冒...
暴風雪29日襲美東，東北部10州被雪淹，波士頓雪情最嚴重。圖為波士頓市一輛公車冒雪行駛。（Getty Images）

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