匹茲堡橋塌10傷 拜登視察：基礎設施落後「不可思議」

拜登總統（右）28日前往賓州匹茲堡宣傳1兆元基礎建設法案前數小時，當地橋齡逾50年的蕨空橋坍塌；拜登在視察坍塌現場時表示，「我們在基礎設施方面落後這麼多年，簡直不可思議」。（美聯社）

拜登 總統28日前往賓州 匹茲堡宣傳他的1兆元基礎建設法案，當地橋齡逾50年的蕨空橋(Fern Hollow Bridge)在拜登抵達前幾個小時坍塌；拜登視察後直呼不可思議，益發凸顯全美老舊基礎設施急須重建的迫切需求。

蕨空橋是在1970年興建，倒塌事件造成十人輕傷，其中四人送醫治療；案發時，一輛市府公車及五輛汽車 自橋上墜落。

匹茲堡消防隊長瓊斯(Darryl Jones)表示，這座橫跨山谷的大橋28日上午6點半左右坍塌，救援人員必須垂降至少150呎至山谷、形成人鏈，才能用繩索將人一個個拉到安全地帶。

市政官員表示，由於沿橋而行的天然氣管道破裂導致洩漏，天然氣供應在半小時內被切斷；救援人員形容，現場曾發出噴射引擎般的巨響，附近多戶人家被迫撤離。

蕨空橋是通往匹茲堡市中心的重要橋梁；據2005年的估計，每天流量約為1萬4500輛汽車；附近部分居民表示，由於天氣因素導致上學時間延後兩小時，可能避免了更嚴重的悲劇。

拜登前往視察坍塌現場時，神情嚴肅地凝視峽谷和已彎曲成好幾部分的大橋；他向身旁的賓州地方官員及救援人員表示，「我們在基礎設施方面落後這麼多年，簡直不可思議。」

賓州副州長費特曼(John Fetterman)則在現場指出：「這就是個可怕的超現實場景，希望這件事能敲響我國需要進行基礎建設投資的警鐘。」

根據運輸部國家橋樑目錄，2019年9月曾對這座由匹茲堡市政府管理的橋樑進行檢查，顯示橋面及上部構造狀況不佳。賓州交通部網站資訊則顯示，蕨空橋整體狀況不良，「主要結構元件惡化加劇」。

大橋坍塌原因仍待調查；聯邦交通安全委員會表示，將派出小組前往現場；運輸部數據顯示，賓州有3198座橋樑被評為狀況不佳。

拜登表示，得知匹茲堡的橋樑比世上任何城市都多，他很驚訝；在離開坍塌現場時，他說：「我們會把它們都修好。」

拜登政府執政第一年通過的1兆元基礎建設法，約有16億元指定用於維護賓州橋樑；賓州是獲得橋樑維修撥款第三大州，僅次於加州和紐約州；法案通過後，賓州甫自交通部拿到3億2700萬元橋樑維修費，兩周後就發生匹茲堡的蕨空橋坍塌事件。