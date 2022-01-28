淡化俄侵略威脅 烏總統熱線拜登 怨美製造恐慌

烏克蘭總統澤倫斯基27日與拜登總統通話。拜登表示，俄羅斯「有明顯的可能性」在下月對烏克蘭發動攻擊，警告澤倫斯基勿掉以輕心。（歐新社）

烏克蘭 總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)28日公開淡化俄羅斯即將侵略的威脅，他的談話加深烏國政府與美國官員評估的差異，他抱怨美國一再警告造成社經恐慌，美國需要穩定烏國經濟；烏國安全理事會主席達尼洛夫(Oleksii Danilov)表示，美國與其盟友應提供可供烏國可自衛的武器，不然就保持沉默。

美國官員多次警告，俄國 部署在烏國邊界的軍隊可能隨時展開入侵行動。

不過澤倫斯基28日在基輔(Kyiv)記者會中，指控西方媒體報導低估烏國人民對其政府的信任，並引發全國經濟恐慌；他說雖然烏國官方與拜登 總統無任何爭執，但「我深度了解本國情況，就像拜登相當清楚美國狀況一樣。」

這是澤倫斯基目前與拜登政府與美國官員在俄國入侵訊息上的最大歧異；美國最近持續升高俄國入侵烏國的警告，但烏國官員則呼籲冷靜；澤倫斯基25日在全國電視演說中表示，烏國政府夠強壯，可以控制一切情況。

澤倫斯基表示，他認為安全情勢不會比2021年年初緊張高峰時更緊張，他和外國領袖對話時抱怨，媒體不斷報導烏國動員軍隊、民眾逃難，但事實並非如此，烏國不需要這種恐慌。

澤倫斯基和拜登對話時表示，他認為美國必須穩定烏國經濟，因為美國不斷釋放衝突逼近的訊號，「這些訊號甚至發自受敬重國家的崇高領袖，他們有時甚至未使用外交語言，而是說『明天就有戰爭』，這代表市場恐慌和金融業恐慌，烏克蘭得為此付出多少代價？」

烏國安全理事會主席達尼洛夫28日受訪時也表示，美國與其盟友應提供烏克蘭得以抵禦俄國入侵的武器，不然就別說話，拜登政府多次警告戰爭將至，只會適得其反，「他們開始說，你們明天就會陷入戰爭，你得考慮到，我們國家現在最不需要的就是恐慌。」

「因為恐慌就是失敗的姊妹。所以我們告訴盟友『不要一直大聲嚷嚷』。」達尼洛夫說，「你看到威脅？一天給我們十架噴射機，不是一架，是十架，這樣威脅就會消失。」

達尼洛夫不否認俄國威脅為真，但也表示俄國擴軍不只威脅烏國，也威脅波羅的海三國、波蘭和前蘇聯國家。