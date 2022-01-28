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與烏克蘭總統熱線 拜登：俄很可能2月攻烏

編譯莊蕙嘉／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基27日與美國總統拜登通話。路透
烏克蘭總統澤倫斯基27日與美國總統拜登通話。路透

拜登總統27日和烏克蘭總統澤倫斯基通電話，拜登表示，俄羅斯「有明顯的可能性」在下月對烏克蘭發動攻擊，警告澤倫斯基勿掉以輕心。俄國方面說，對於這場危機「樂觀的空間不大」。

白宮表示，拜登在電話中強調美國一直以來的關切。白宮國安會發言人霍恩說：「拜登總統說，俄國有很明顯的可能在二月入侵烏克蘭。他曾公開提及這一點，幾個月以來我們也一直警告此事。」

美聯社報導，根據兩名不願公開身分、但熟悉對話內容的官員透露，拜登警告澤倫斯基說，美方相信俄軍可能會從烏克蘭首都基輔的北面進犯。

軍事專家指出，俄國可能在等待最佳地面行動時機，或許是地面結冰之時以便於運送重裝備。2014年俄國併吞克里米亞時，也是在二月揮軍。

拜登在電話中重申，美國和盟國皆支持烏克蘭，他也正考慮 「對烏克蘭總體經濟提供額外支援」。

聯合國安理會將於31日公開會議討論烏克蘭危機。美國駐聯合國大使湯瑪斯—格林菲爾德說，俄國在烏克蘭邊境部署重兵，及其他破壞穩定的行為，「對國際和平與安全，及聯合國憲章構成明顯威脅」。

俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，美國以書面回應否決俄國「北約停止東擴，且不得讓烏克蘭加入」的要求，讓這場危機沒有什麼樂觀的空間，但他也說「永遠有繼續對話的其他方式，這關乎我們和美國兩方的利益」。

烏克蘭 俄國 拜登

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